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01:44 (мск), источник: Газета.Ру

Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии должны неотъемлемо сопровождать международные усилия по стабилизации ситуации в стране. Также лидеры обсудили работу созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета.

Источник: AFP 2019

Уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии должны быть основой мероприятий по стабилизации ситуации в стране, включая установление контактов между всеми сторонами и обеспечение интересов этноконфессиональных групп — такие тезисы были озвучены в телефонном разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, передает НСН.

Кроме того, для запуска процесса политического урегулирования важно налаживание межсирийского диалога в рамках созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета — согласились лидеры двух государств.

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Также лидеры России и Франции затронули тему конфликта на востоке Украины. «От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в “нормандском формате” и в контактной группе», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В начале октября нынешнего года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что начинает проведение операции на севере Сирии под названием «Источник мира». Турецкая армия проводит ее совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Задача Анкары — борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России).

К террористам Турция также причисляет представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG), которые контролируют районы на севере Сирии. При этом Вашингтон считает их союзниками в борьбе с терроризмом.

По словам Эрдогана, эта операция не закончится, пока курдские бойцы не сложат оружие.

Вместе с тем он отметил, что если курды сами уйдут с этих территорий, то это будет самый быстрый вариант окончания атак на курдские формирования.

Большинство европейских стран и США выступили против проводимой Эрдоганом операции.

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Однако глава Турции на все возмущения представителей Европейского союза ответил угрозой, что может открыть границы для прохода сирийских беженцев в Европу.

Вскоре Макрон провел с американским коллегой Дональдом Трампом телефонный разговор, в ходе которого призвал того способствовать прекращению военной кампании в Сирии. Французский лидер также заявил о необходимости активного взаимодействия с Вашингтоном для решения этой проблемы.

Также президент Франции поставил под сомнение состоятельность НАТО из-за военной операции Турции в Сирии. Он пояснил, что Франция входит в НАТО, но о намерении США вывести свои войска Макрон узнал из твиттера.

Кроме того, он заявил, что страна НАТО — Турция — решила атаковать регионального партнера в борьбе против ИГ. Такие действия президент Франции назвал грубой ошибкой.

В МИД Франции заявили о приостановке поставок вооружения для Турции.

Остановка экспорта будет длиться в ожидании окончания операции в Сирии.

Причиной стало возможное применение военных материалов Турцией на сирийских территориях.

На саммите Евросоюза также будет обсуждаться вопрос о возможном введении санкций против Турции из-за операции «Источник мира». Об этом сообщала госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.

Европолитик подчеркнула, что в настоящее время вопрос на стадии рассмотрения. По словам Моншален, на севере сирийского государства создаются «шокирующие условия для мирных жителей». Саммит Европейского союза пройдет в Брюсселе (Бельгия) с 17 по 18 октября.

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

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Об этом она заявила в эфире радиостанции RCI. По ее словам, Турция нарушила критерии нахождения в Североатлантическом альянсе. При этом политик подвергла критике Евросоюз. Ле Пен указала, что ЕС «ничего не делает и ничего не предлагает» по поводу агрессии Турции в Сирии.

Возможной мерой против Анкары, по ее мнению, является прекращение выплат Турции по программе помощи кандидатам на вступление в ЕС.

При этом Путин стал самым влиятельным иностранным политиком на Ближнем Востоке — об этом написал редактор телеканала BBC Джереми Боуэн в авторской колонке для издания The Sunday Times.

По его мнению, российский лидер не имеет какого-то «волшебного подхода» к Ближнему Востоку — президент России попросту занял место, которое освободилось в этом регионе из-за бездействия США, Великобритании и Франции в Сирии, передает ФАН.

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