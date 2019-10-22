МИД Германии выступил против признания Голодомора на Украине геноцидом

«МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократичным», — сказал Фаатц в интервью изданию.
То же самое касается и другого аргумента — что, кроме украинцев, у этого искусственно устроенного голода были и другие жертвы, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку.
По его словам, две каденции (созыва) Бундестага назад уже была похожая петиция, и тогда МИД Германии также отреагировал на нее подобными аргументами, и теперь делает это снова. «Я считаю такую аргументацию достаточно опасной. Она противоречит той оценке, которую мы сегодня по праву даем противоправным действиям режима национал-социалистов в Германии. Ведь тогда нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который так же состоялся до определения этого понятия, так же соответствующим образом был переоценен. Ведь это тоже произошло до 1951 года», — отметил представитель петиционного комитета.
По словам Фаатца, это решение МИД также означает «стать на колени перед Россией».
Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией. Тем более, многие государства уже высказались о том, как они смотрят на Голодомор, а именно, что это был геноцид. И понятно, что голос Германии в этом контексте имел бы существенный вес.
Арнольд Фаатцдепутат от Христианско-демократического союза Германии (ХДС)
Представитель Бундестага считает, что петиционной комитет в связи с этим может не передать петицию в МИД с просьбами воплотить ее в жизнь, а отклонит ее. Однако противники такого решения, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы проголосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. «Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдется», — сказал Фаатц.
По данным Deutsche Welle, петиция на сайте немецкого Бундестага о признании Голодомора на Украине 1932−33 годов геноцидом появилась в мае 2019 года и собрала более 56 тысяч подписей — больше минимально необходимых для рассмотрения 50 тысяч.
Членами петиционного комитета Бундестага являются 28 депутатов из разных фракций немецкого парламента.
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