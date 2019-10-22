Цукерберг заявил о попытках России вмешаться в выборы США в 2020 году

Мы по-прежнему видим, как развивается их тактика. Сегодня мы объявляем о том, что нашли целый ряд попыток (вмешательства). Они очень сложны. Они сигнализируют о том, что эти государства намерены принять активное участие в предстоящих выборах. Сегодня мы видим, что Россия, Иран и Китай все более изощренной тактикой пытаются вмешиваться в выборы.
«Одна из причин моей уверенности относительно 2020 года заключается в том, что с 2016 года мы играем роль в защите от вмешательства во все крупные выборы по всему миру — во Франции, в Германии, в целом в ЕС, в Индии, в Мексике, в Бразилии», — сказал Цукерберг.
Он отметил, что сегодня Facebook удалила четыре сети аккаунтов из Ирана и России, в рамках борьбы с зарубежным влиянием на американские выборы. По словам главы Facebook, тот факт, что его компания смогла их идентифицировать и заблокировать, свидетельствует о развитии системы Facebook в плане противодействию зарубежному вмешательству.
Ранее Роскомнадзором были установлены факты распространения политической рекламы на ресурсах Google и Facebook в запрещённое законодательством время. Как поясняли тогда в Роскомнадзоре, подобные действия со стороны компаний являются недопустимыми и фиксируются регулятором уже не впервые. Позднее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Василий Пискарев заявлял, что комиссия изучит данные Роскомнадзора о вмешательстве в выборы в России со стороны иностранных компаний.