Горбачев назвал победителей в холодной войне

«Но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу», — подчеркнул он.
По словам политика, лидеры западных стран не учли, как подобная трактовка завершения противостояния будет воспринята в России и как это повлияет на будущие взаимоотношения. При этом Запад начал вести себя так, как будто ему «все позволено», добавил экс-президент СССР.
Горбачев констатировал, что партнеры России «не выдержали испытания новой эпохой», и в этом заключается основная причина нынешних разногласий между ними и Москвой.
«В последнее время в Европе некоторые политические деятели все серьезнее начинают задумываться о том, что попытки изоляции России идут во вред всем, что нужно совместно искать выход, устраивающий все стороны. Об этом, я знаю, задумываются и в России», — заключил он.
Холодная война — глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств, которые возглавлялись СССР и США. В декабре 1989 года Горбачев и американский президент Джордж Буш-старший официально объявили о завершении холодной войны, документально окончание противостояния было закреплено в принятой в 1990 году «Парижской хартии для новой Европы».