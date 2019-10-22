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09:56 (мск), источник: РИА Новости

Горбачев назвал победителей в холодной войне

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, такое мнение в интервью немецкой газете Welt am Sonntag высказал экс-президент СССР Михаил Горбачев, выдержки из беседы опубликованы на сайте «Горбачев-фонд».

Источник: РИА Новости

«Но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу», — подчеркнул он.

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По словам политика, лидеры западных стран не учли, как подобная трактовка завершения противостояния будет воспринята в России и как это повлияет на будущие взаимоотношения. При этом Запад начал вести себя так, как будто ему «все позволено», добавил экс-президент СССР.

Горбачев констатировал, что партнеры России «не выдержали испытания новой эпохой», и в этом заключается основная причина нынешних разногласий между ними и Москвой.

«В последнее время в Европе некоторые политические деятели все серьезнее начинают задумываться о том, что попытки изоляции России идут во вред всем, что нужно совместно искать выход, устраивающий все стороны. Об этом, я знаю, задумываются и в России», — заключил он.

Холодная война — глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств, которые возглавлялись СССР и США. В декабре 1989 года Горбачев и американский президент Джордж Буш-старший официально объявили о завершении холодной войны, документально окончание противостояния было закреплено в принятой в 1990 году «Парижской хартии для новой Европы».

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