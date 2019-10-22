Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции

Мы предпочитаем мир войне. Но в случае необходимости военных действий, вы должны знать, что президент Трамп полностью готов к этим действиям.
Майк Помпеогоссекретарь США
Госсекретарь подчеркнул, что США будут использовать в первую очередь дипломатические инструменты.
Напомним, Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции, если Анкара сделает что-то, что он сочтет недопустимым. После начала военной операции «Источник мира» на севере Сирии США ввели санкции против нескольких высокопоставленных чиновников Турции.
17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. США пообещали, что поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией, а Вашингтон не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие ограничения.