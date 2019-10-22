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03:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции

США готовы к военным действиям против Турции, в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC. При этом он не сказал, какие именно действия Анкары могут привести к принятию президентом США Дональдом Трампом решения о силовом сценарии.

Источник: AFP 2019
Мы предпочитаем мир войне. Но в случае необходимости военных действий, вы должны знать, что президент Трамп полностью готов к этим действиям.
Майк Помпео
госсекретарь США
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Госсекретарь подчеркнул, что США будут использовать в первую очередь дипломатические инструменты.

Напомним, Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции, если Анкара сделает что-то, что он сочтет недопустимым. После начала военной операции «Источник мира» на севере Сирии США ввели санкции против нескольких высокопоставленных чиновников Турции.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. США пообещали, что поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией, а Вашингтон не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие ограничения.

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