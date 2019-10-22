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13:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган намерен возобновить военную операцию «Источник мира» в Сирии, если США не выполнят обещания по отводу курдских войск. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Turkish Presidential Press Service

«Если они не сдержат своих слов, то мы с еще большей решимостью продолжим операцию. К настоящему времени порядка 700−800 террористов уже покинули зону безопасности, мы ожидаем, что до 22:00 с этих территорий выйдут еще 1,2 тыс.», — сказал Эрдоган (цитата по ТАСС). Он также опроверг сообщения о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал ему продлить срок приостановки операции. По его словам, «Франция обсуждает подобные вопросы больше с террористами, чем с Турцией».

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Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Россией вывод курдов с территорий, подконтрольных сирийским властям. «Турция и Россия едины во мнении о необходимости борьбы со всеми видами терроризма. В будущем Сирии нет места для террористов PKK/YPG (“Курдская рабочая партия” и “Отряды народной самообороны”.— “Ъ”). Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Россией удастся ликвидировать угрозу терроризма и сепаратизма в регионе», — сказал турецкий лидер (цитата по Anadolu).

Москва на переговорах с Эрдоганом сопоставит планы об урегулировании в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции, сопоставить эту информацию с общими планами о продвижении политического урегулирования в Сирийской арабской республике», — ответил Песков на вопрос журналистов об ожиданиях России от переговоров.


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Напомним, 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. США пообещали, что поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией, а Вашингтон не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие ограничения.

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