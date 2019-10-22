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13:45 (мск), источник: Интерфакс

Песков отказался уточнить роль Путина в смене состава СПЧ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Изменения в Совете по правам человека при президенте невозможны без утверждения Владимиром Путиным, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос, был ли президент инициатором смены руководства и состава совета, он отвечать отказался.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Наверное, в данном случае я не могу уж совсем глубины рабочего процесса раскрыть, и не буду этого делать», — отметил он.

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21 октября стало известно, что Путин своими указами уволил с госслужбы председателя СПЧ и своего советника Михаила Федотова, которому в сентябре исполнилось 70 лет. Главой СПЧ он назначил журналиста Валерия Фадеева. Также президент изменил состав совета, исключив из него Екатерину Шульман, Павла Чикова, Илью Шаблинского и Евгения Боброва.

Эти изменения Песков ранее объяснил ротацией.

Шульман и Чиков вошли в СПЧ только в декабре 2018 года.

Позднее 21 октября о решении уйти из совета сообщила бывшая судья конституционного суда Тамара Морщакова.

Правозащитные организации назвали изменения в составе совета разгромом.

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