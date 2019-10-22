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15:34 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Асад: Эрдоган — вор. Он завладел предприятиями и нефтью. Сегодня он крадет нашу землю

Башар Асад нарушил молчание. На встрече с военнослужащими сирийской арабской армии президент прокомментировал ситуацию на севере Сирии. Детали поездки на линию фронта в провинции Идлиб и речь главнокомандующего появились на официальной странице администрации президента в Facebook.

Источник: Syrian Presidency

Президент Сирии Башар Асад:

Эрдоган — вор! Он уже украл предприятия, пшеницу и нефть… Сегодня он крадет землю. Все районы в Сирии одинаково важны, но приоритетом является военная ситуация на местах.

Идлиб был для них передовым форпостом, а форпост обычно находится на линии фронта. В данном случае боевые действия на востоке и форпост на западе направлены на то, чтобы рассредоточить силы Сирийской арабской армии.

Мы говорили и будем говорить, что в основе борьбы за Идлиб стоит определенная цель — прекращение хаоса и ликвидация террористов по всей Сирии.

Когда мы подвергаемся актам агрессии или воровства, мы должны сплотиться и координировать свои действия. Но не все сирийцы думают подобным образом. Особенно это было видно в первые годы войны. Тогда они сделали ставку на американцев.

После всех обвинений в наш адрес, которые мы слышим на протяжении многих лет, вдруг что мы видим сегодня.

Турция оккупировала огромную территорию, и это допустимо! Несколько дней турки полностью контролируют часть территории нашей страны с подачи американцев.

Первое, что мы сделали после нападения на наши северные провинции, мы установили связь с политическими и военными силами на местах. Мы сказали, что готовы поддержать любое сопротивление. И это не политическое решение, это конституционная и национальная обязанность. Если мы этого не сделаем, мы не заслуживаем быть гражданами Сирии.

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