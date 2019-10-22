17:01 (мск), источник: Lenta.Ru
В США заявили о влиянии Путина на отношение Трампа к Украине
Президент России Владимир Путин и
По словам собеседников издания, в ходе разговоров с американским лидером и Путин, и Орбан неоднократно позволяли себе уничижительные высказывания в адрес Украины. Так, во время телефонной беседы с Трампом, которая состоялась в мае 2019 года, российский президент, якобы надеясь подорвать отношения между Киевом и Вашингтоном, «сделал то же, что и всегда» — в очередной раз назвал Украину «логовом коррупции».
При этом, по их словам, никто из зарубежных лидеров не пытался заставить Трампа искать в Киеве информацию, которая могла бы скомпрометировать бывшего
По их данным, влияние лидеров других государств на отношение Трампа к Украине стало одной из тем, обсуждавшихся на закрытых слушаниях в конгрессе с участием заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, которого допросили в рамках расследования, инициированного Демократической партией США после начала процедуры импичмента.
Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.