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18:30 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал попытки объявить ему импичмент линчеванием

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп назвал инициированную представителями Демократической партии США процедуру импичмента линчеванием — расправой без суда и следствия над человеком, подозреваемом в преступлении.

Источник: AP 2019

«Все республиканцы должны помнить, что они являются свидетелями линчевания. Но мы одержим победу!» — отметил американский лидер в своем твиттере.

Он предположил, что если не пресечь нынешние попытки демократов добиться его отстранения от власти, то в дальнейшем попытки импичмента без веских оснований станут нормой для американской политики.

Так, в будущем, если президентом станет демократ, а республиканцы получат большинство в Палате представителей, даже если с небольшим преимуществом, они смогут объявить импичмент президенту без должных процедур или справедливости или соблюдения каких-либо законных прав.
Дональд Трамп
президент США
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Сенат США впервые признал суд Линча преступлением

Под линчеванием или судом Линча понимается убийство уличной толпой, зачастую через повешение, человека, подозреваемого в преступлении, без проведения судебного разбирательства. Этот феномен был широко распространен в США в конце XIX века, после гражданской войны. В Соединенных Штатах подобная расправа обычно применялась в отношении афроамериканцев.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате «украинского скандала» демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа. В свою очередь Джо Байден в начале октября впервые высказался за то, чтобы конгресс объявил импичмент Трампу.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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Следите за развитием темы Конгресс инициирует импичмент Трампа
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