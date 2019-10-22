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19:59 (мск), источник: ТАСС

Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи. Они длились более шести часов

В начале переговоров российский президент отметил особую важность консультаций с турецким коллегой на фоне сложной ситуации в Сирии.

Источник: Reuters

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в резиденции российского лидера «Бочаров ручей» в Сочи. Встреча длилась более шести часов.

В начале переговоров Путин отметил особую важность консультаций с Эрдоганом на фоне сложной ситуации в Сирии.

Российский лидер выразил надежду на то, что «уровень российско-турецких отношений, который достигнут в настоящее время, сыграет свою роль в урегулировании всех сложных вопросов, которые в регионе сложились на сегодняшний день».

Он также выразил надежду на то, что это позволит найти ответы на все вопросы, как в интересах Турции и России, так и в интересах всех стран региона.

Эрдоган выразил уверенность, что встреча в Сочи в сложившейся ситуации должна пойти на пользу.

Сегодняшняя наша встреча позволит нам более подробно обсудить данную ситуацию, и это несомненно позволит обеспечить мир.
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции
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Путин и Эрдоган одинаково оделись

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на этих переговорах «Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции и сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии». Он выразил мнение, что переговоры будут сложными.

В понедельник помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что это уже восьмая очная встреча двух лидеров с начала года. По его словам, в ходе этой беседы планируется продолжить обсуждение ситуации на севере Сирии в контексте военной операции, проводимой там турецкой армией.

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