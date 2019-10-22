19:59 (мск), источник: ТАСС
Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи. Они длились более шести часов
В начале переговоров российский президент отметил особую важность консультаций с турецким коллегой на фоне сложной ситуации в Сирии.
СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в резиденции российского лидера «Бочаров ручей» в Сочи. Встреча длилась более шести часов.
В начале переговоров Путин отметил особую важность консультаций с Эрдоганом на фоне сложной ситуации в Сирии.
Он также выразил надежду на то, что это позволит найти ответы на все вопросы, как в интересах Турции и России, так и в интересах всех стран региона.
Эрдоган выразил уверенность, что встреча в Сочи в сложившейся ситуации должна пойти на пользу.
Сегодняшняя наша встреча позволит нам более подробно обсудить данную ситуацию, и это несомненно позволит обеспечить мир.
Ранее
В понедельник помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что это уже восьмая очная встреча двух лидеров с начала года. По его словам, в ходе этой беседы планируется продолжить обсуждение ситуации на севере Сирии в контексте военной операции, проводимой там турецкой армией.