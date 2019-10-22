Путин заявил о судьбоносных решениях России и Турции по Сирии

Эти договоренности российский лидер назвал «очень важными, если не судьбоносными».
Решения <…> позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе.
Владимир ПутинПрезидент России
Сам меморандум на двух языках озвучили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
Так, Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня среды входит российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира» кроме города Камышлы.
Согласно меморандуму, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.
Также президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.
Меморандум предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.
Также два государства обозначили твердую приверженность Астанинскому формату и договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.