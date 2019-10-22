Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок»Росстат прокомментировал доходы россиян
Фоторепортажи
28Умер Алексей Леонов
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
20:31 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил о судьбоносных решениях России и Турции по Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт — РИА Новости. Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара договорились о ряде соглашений по ситуации на севере Сирии.

Источник: РИА Новости

Эти договоренности российский лидер назвал «очень важными, если не судьбоносными».

Решения <…> позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе.
Владимир Путин
Президент России

Сам меморандум на двух языках озвучили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

Новость
Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину

Так, Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня среды входит российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира» кроме города Камышлы.

Согласно меморандуму, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.

Также президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Меморандум предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Также два государства обозначили твердую приверженность Астанинскому формату и договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Следите за развитием темы Вторжение Турции в Сирию
 'Азов' ответил на планы признать полк в США террористической организацией
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
«Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок»: Росстат о доходах россиян
Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России
Солдаты, танки: как ситуация в Чили вышла из-под контроля (фото)
«Ювентус» с Роналду играет против «Локомотива» в ЛЧ (трансляция)
Российские ученые признали чай, арахис и клюкву ГМО-растениями
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Новая недорогая иномарка появится на российском рынке Бренд из Азербайджана предпримет очередную попытку привезти в Россию машины с ирано-французскими корнями
Кино
Семенович в мини, пьяный Курцын и чудовища: съемки новой комедии Главные герои фильма «Большущая охота» будут бороться с монстрами при помощи алкоголя
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Фильм "Полосатый рейс". Что осталось за кадром. 360
Стоит ли отдавать животное в приют? 230
Этим не хвастаются, но все же я сделала это. 150
памперсы 129
Леди
Филипп Киркоров надел корону и сверкающие лоферы Артист заинтриговал публику.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь