23:18 (мск), источник: BBC News Русская служба
Лишенная титулов и званий. Что случилось с возлюбленной короля Таиланда
В звании королевского консорта и
Король Таиланда Маха Вачиралонгкон поразил мир своим неожиданным решением, лишив свою официальную спутницу всех званий и титулов спустя всего несколько месяцев после того, как ими ее наградил.
В июле Сининат Вонгваджирапакди получила звание официального королевского консорта. Однако спустя всего три месяца при дворе сообщили, что она наказана за попытку превознести себя до статуса королевы.
Для международных наблюдателей такой резкий взлет и не менее стремительное падение человека, приближенного к королю, многое говорит о положении тайской монархии, которая к тому же оберегается законом от
Что значит титул консорта?
Статус консорта как правило присваивается спутнику или спутнице действующего монарха.
Исторически полигамия и наличие нескольких консортов у тайских королей способствовали укреплению отношений монархов с могущественными семьями из разных провинций Таиланда.
Последний раз король назначил официального консорта в 1920 году. Когда в 1932 году Таиланд стал конституционной монархией, этот титул перестал использоваться.
«Мы знаем о ней только то, что угодно двору», — говорит Павин Чачавалпонгпан, доцент кафедры
Сининат родилась в 1985 году на севере Таиланда и поначалу работала медсестрой. С началом отношений с тогда еще
Она начала работать телохранителем, пилотом, парашютисткой и была принята в ряды королевской охраны. Ранее в этом году она получила звание
Вереницу наград и почестей от монарха увенчал титул первого королевского консорта, который Сининат получила в 34 года.
Фотографии, которые дворец опубликовал вместе с биографией Сининат, теперь удалены с официального вебсайта.
В заявлении, опубликованном в газете королевского двора, говорится, что Сининат лишили всех титулов и почестей за «неподобающее поведение по отношению к монарху».
Королю, как сообщается, стало известно, что она «не выказывала должной благодарности и вела себя неподобающе своему статусу».
Профессор истории и таистики Корнеллского университета Тамара Лус говорит, что в деле сложно разобраться
«В любой похожей ситуации существует система закулисного покровительства. Сининат, скорее всего, была частью этой системы, но сделала
Лус также обращает внимание на язык официального заявления, которое напоминает документ той эпохи, когда у женщин не было политических прав, поэтому о женщине с влиянием говорили, что она амбициозна.
Профессор считает заявление двора началом современной абсолютисткой монархии в Таиланде.
Пока что Сининат лишили только титулов и званий. Последует ли за этим еще
История Сининат напоминает судьбу двух предыдущих жен короля Вачиралонгкорна.
В 1996 году он изгнал свою вторую жену Сухарини Вивачаравонгзе и отрекся от их совместных четверых сыновей, с которыми она теперь живет в США.
В 2014 году он избавился от своей третьей жены Срирасми Суванде, лишив ее всех титулов. Ее родители были арестованы за оскорбление его величества. Где сейчас находится Срирасми, не известно.
Их совместного сына, которому сейчас 14 лет, король воспитывает сам.
С момента своего восхождения на трон король Вачиралонгкорн использовал свое положение более прямолинейно, чем его отец.
В начале этого года он перевел под свое непосредственное командование два важнейших армейских подразделения Бангкока, сосредоточив в своих руках беспрецедентную в истории современного Таиланда концентрацию военной власти.
«Заявляя о низложении своего консорта в жесткой и грубой форме, король стремится легализировать ее наказание», — объясняет Павин.
Профессор Лус соглашается, что произошедшее — не просто размолвка монарха и его спутницы:
Король, таким образом, показывает свою неприкосновенность. Если вы перестали пользоваться его расположением, вы больше не властны над собственной судьбой.
«Каждый его шаг в экономике, военных или семейных делах еще раз показывает неприкрытое злоупотребление властью», — говорит она.
Согласно закону «Об оскорблении его величества» в Таиланде, неожиданное лишение всех титулов не может публично обсуждаться в стране. Однако наблюдатели уверены, что этот шаг еще долго не будет покидать умы народа.