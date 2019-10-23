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01:23 (мск), источник: Московский комсомолец

Силуанов: в 2020 году зарплаты бюджетников вырастут на 5,4%

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в 2020 году рост зарплат работников бюджетной сферы составит 5,4%

Источник: Reuters

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в 2020 году рост зарплат работников бюджетной сферы составит 5,4%. Такое заявление он сделал в эфире Первого канала.

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«Бюджет составлялся с учетом того, чтобы инфляция не съедала заработную плату, пенсию, наши сбережения. Рост заработной платы бюджетников на следующий год — 5,4%, а рост инфляции мы прогнозируем на уровне 3−4%», — пояснил Силуанов.

Министр указал на то, что в бюджетной сфере за последние шесть лет произошел существенный скачок роста зарплат.

«Сегодня врачи должны получать и получают в среднем две средние заработные платы по региону, учителя должны получать по средней заработной плате. Нами заложены такие пропорции в бюджет», — заключил он.

В первом чтении проект бюджета РФ будет рассмотрен Госдумой 23 октября.

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