В Сети обвинили жену Зеленского в неуважении к императору Японии

Супруга главы государства появилась на людях в платье и перчатках лимонного цвета. Недовольство пользователей вызвал цвет платья.
«Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора», — написала Lesia Tkach в Facebook.
«Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит», — согласилась с ней Светлана Иванова.
«Дизайнер и стилист первой леди явно диверсант», — считает Kseniya Svarovski.
«У четы проблемы с протоколом», — полагает Светлана Корнеева.
В Японии в VIII веке была выработана система запрещенных цветов. Она сохранилась до нынешних времен, однако более не имеет юридического статуса. В частности, сумаховый цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха. По сегодняшний день церемониальная японская одежда императора во время интронации красится только в сумаховый цвет.