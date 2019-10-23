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05:24 (мск), источник: РИА Новости

В Сети обвинили жену Зеленского в неуважении к императору Японии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали образ первой леди Украины Елены Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито, обвинив ее в неуважении к монарху.

Источник: РИА Новости

Супруга главы государства появилась на людях в платье и перчатках лимонного цвета. Недовольство пользователей вызвал цвет платья.

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«Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора», — написала Lesia Tkach в Facebook.

«Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит», — согласилась с ней Светлана Иванова.

«Дизайнер и стилист первой леди явно диверсант», — считает Kseniya Svarovski.

«У четы проблемы с протоколом», — полагает Светлана Корнеева.

В Японии в VIII веке была выработана система запрещенных цветов. Она сохранилась до нынешних времен, однако более не имеет юридического статуса. В частности, сумаховый цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха. По сегодняшний день церемониальная японская одежда императора во время интронации красится только в сумаховый цвет.

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