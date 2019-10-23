17:37 (мск), источник: Ведомости
Песков: США бросили курдов в Сирии, предали их
Власти США, поддерживавшие на протяжении последних нескольких лет курдов, фактически бросили их в Сирии, заявил
«Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», — так Песков прокомментировал слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, усомнившегося в том, что курды уйдут с обозначенных в договоренностях территорий.
По словам Пескова, если курдские вооруженные формирования не отойдут в глубь страны, «то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции». «Оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», — пояснил представитель Кремля.
Турция 9 октября объявила о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. В первый же день турецкая армия нанесла авиаудары по позициям курдских формирований. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция направлена на борьбу с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» и незаконными курдскими формированиями. На фоне турецкой военной операции Вашингтон вывел свои подразделения из
22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».