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11:17 (мск), источник: РИА Новости

Турция объявила о приостановке операции в Сирии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Турецкая операция в Сирии приостановлена, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Источник: AP 2019

При этом он подчеркнул, что она не окончена и армия готова «дать отпор террористам в случае необходимости».

Накануне Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры, по итогам которых был принят меморандум о взаимопонимании. Президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Как следует из документа, существующий статус-кво сохраняется в нынешнем районе операции «Источник мира» между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 километров.

В зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня 23 октября входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

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Кроме того, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.

Меморандум также предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев. Помимо этого, Россия и Турция договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.


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В заключение в документе подчеркивается, что обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках Астанинского процесса и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.

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02:12 (мск)© Ньюстюб
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