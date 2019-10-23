11:17 (мск), источник: РИА Новости
Турция объявила о приостановке операции в Сирии
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Турецкая операция в Сирии приостановлена, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
При этом он подчеркнул, что она не окончена и армия готова «дать отпор террористам в случае необходимости».
Накануне Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры, по итогам которых был принят меморандум о взаимопонимании. Президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.
В зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня 23 октября входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого начнется совместное
Кроме того, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и
Меморандум также предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через
В заключение в документе подчеркивается, что обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках Астанинского процесса и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.