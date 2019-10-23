Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Был лев, стал слонРассказываем об истории происхождения "звериных" слов
Фоторепортажи
20Все путем
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
14:08 (мск), источник: Интерфакс

Российская военная полиция в Сирии выдвинулась в сторону границы с Турцией

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Подразделения российской военной полиции в среду выдвинулись в направлении сирийско-турецкой границы в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения российской военной полиции будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы», — сказано в сообщении, поступившем в «Интерфакс».

Меморандум, принятый накануне, 22 октября, по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предполагал, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12:00 среды, 23 октября, будут введены на сирийскую сторону границы Сирии и Турции за пределами зоны турецкой операции «Источник мира».

Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил (КОС) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года, отмечается в меморандуме.

«С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции “Источник мира”, кроме города Камышлы», — говорится в меморандуме.

Согласно меморандуму, «все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из сирийских городов Манбидж и Талль-Рифат». «В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции “Источник мира” между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен», — говорится в документе.

Новость
Асад: Эрдоган — вор. Он завладел предприятиями и нефтью. Сегодня он крадет нашу землю

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 22 октября по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции. «Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений, так называемого КОС», — сказал российский министр.

Президенты России и Турции не обсуждали сроки дальнейшего пребывания турецких подразделений в нынешнем районе операции «Источник мира», заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он также сообщил, что России потребуется привлечь дополнительную военную технику для патрулирования зоны в районе сирийско-турецкой границы.


Нажмите,
чтобы включить звук

«Что касается дополнительных (сил), то мы считаем и сразу с листа сказать вам этого не можем, но то, что потребуется дополнительная техника для патрулирования — все-таки граница достаточно протяженная и патрулирование должно быть серьезным основательным для того, чтобы не допустить там каких-то серьезных инцидентов», — сказал глава Минобороны РФ.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

Следите за развитием темы Вторжение Турции в Сирию
Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
«Мы должны говорить о произошедшем»: 17 лет событиям на Дубровке
Макгрегор прибыл в Киев и высказался про президента-комедианта
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Жену Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии
Из фонда дольщиков исчезли миллиарды рублей
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка сбила пешеходов
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Новый Mitsubishi: а вдруг таким будет Pajero? Большой внедорожник от Mitsubishi под названием Mi-Tech Concept посеял надежду: неужели японцы готовят новое поколение Pajero?
Кино
Семенович в мини, пьяный Курцын и чудовища: съемки новой комедии Главные герои фильма «Большущая охота» будут бороться с монстрами при помощи алкоголя
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Популярные темы на «Детях»
Фильм "Полосатый рейс". Что осталось за кадром. 484
Прага 231
памперсы 221
Строго учит читать. 152
Леди
Звезды, которые завели новые романы, находясь в браке Кто из знаменитостей решил перестраховаться и найти свою любовь, еще находясь в браке? Об этом в нашем материале.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь