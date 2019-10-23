14:08 (мск), источник: Интерфакс
Российская военная полиция в Сирии выдвинулась в сторону границы с Турцией
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Подразделения российской военной полиции в среду выдвинулись в направлении
«Подразделения российской военной полиции будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от
Меморандум, принятый накануне, 22 октября, по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предполагал, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12:00 среды, 23 октября, будут введены на сирийскую сторону границы Сирии и Турции за пределами зоны турецкой операции «Источник мира».
Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил (КОС) и их вооружения на 30 км от
«С этого момента начинается совместное
Согласно меморандуму, «все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из сирийских городов Манбидж и Талль-Рифат». «В этом контексте существующий
Военная операция Турции на
Президенты России и Турции не обсуждали сроки дальнейшего пребывания турецких подразделений в нынешнем районе операции «Источник мира», заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он также сообщил, что России потребуется привлечь дополнительную военную технику для патрулирования зоны в районе
«Что касается дополнительных (сил), то мы считаем и сразу с листа сказать вам этого не можем, но то, что потребуется дополнительная техника для патрулирования —
Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.