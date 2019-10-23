15:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Гонконг остался без экстрадиции
Власти специального административного района Китая отозвали спорный законопроект.
Правительство Гонконга официально отозвало спорный законопроект об экстрадиции, ставший причиной многомесячных беспорядков. Таким образом, власти выполнили основное требование протестующих. Однако говорить о том, что это остановит протесты, пока преждевременно.
Сегодня состоялось заседание законодательного собрания Гонконга, в ходе которого спорный законопроект должен был обсуждаться во втором чтении. Однако секретарь по безопасности Джон Ли сообщил, что поправки в законопроект об экстрадиции, ставшие причиной беспорядков, были официально отозваны.
«Это было слишком поздно», — прокомментировала решение властей политический активист Агнес Чоу в своем аккаунте Twitter.
Изначально объявить об отзыве закона планировалось на прошлой неделе в ходе ежегодного обращения главы правительства города к парламенту, но этого не произошло: депутаты от оппозиции помешали главе администрации Гонконга Кэрри Лэм выступить. В итоге ее выступление было показано по телевидению — глава администрации призвала прекратить протесты, но законопроект не отозвала.
Рассмотрение поправок законопроекта об экстрадиции привело к началу протестов. Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Поправки в законопроект позволили бы властям задерживать и выдавать лиц, находящихся в розыске на территориях, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. Протестующие опасаются, что закон будет использоваться для борьбы с диссидентами, которые бежали с материкового Китая в Гонконг, и против местной оппозиции — это, считают митингующие, повысит зависимость города от Пекина.
Массовые протесты охватили Гонконг летом: 16 июня на улицы города вышли 2 млн человек. Изначально они протекали мирно, но вскоре вылились в столкновения с полицией. Против протестующих были применены беспрецедентные для Гонконга по жесткости методы подавления беспорядков. Кроме того, на митингующих нападали члены триад (местной мафии). Это вызвало новую волну протестов и всплеск насилия со стороны протестующих.
Сейчас протесты уступают летним по масштабности: агрессивность некоторых митингующих отпугнула многих сторонников мирного протеста. Но острота конфликта не ослабла: за последние четыре месяца улицы Гонконга превратились в поля сражений, где группы протестующих блокируют основные дороги, бросают в полицию «коктейли Молотова», разрушают автобусные остановки и бьют витрины магазинов. Со стороны полиции применяются резиновые пули и красящие водометы.
К основному требованию отозвать законопроект добавились новые:
С одним из требований им уже готов помочь и сам Пекин: британская газета Financial Times сообщила, что китайское правительство планирует сменить главу исполнительной власти города Кэрри Лэм к марту 2020 года.
К тому же протесты в Гонконге наносят ущерб международному имиджу Пекина — это дает повод США критиковать Китай за нарушение прав человека, используя это как один из рычагов давления в рамках торговой войны.
«Действительно, протесты начались в ответ на попытку принять этот крайне спорный законопроект, но сейчас отзыв законопроекта — одно из пяти требований. От остальных требований никто отказываться не собирается», — сообщил «Ъ» Павел Бажанов, эксперт по законодательству Китая. «Такие требования, как независимое расследование действий полиции, амнистия и отказ от квалификации протестов как бунта, теоретически выполнимы. Гонконгское правительство может само выполнить большинство требований, но они не идут на уступки
Андрей Федотов