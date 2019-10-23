Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

18:50 (мск), источник: РИА Новости
Об этом Моралес объявил на специально созванной
По словам главы государства, переворот подготовили правые силы, недовольные его переизбранием, при международной поддержке.
«Не собираемся устраивать конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация, чтобы защитить демократию», — добавил Моралес, слова которого приводит газета Deber.
Президентские выборы прошли в Боливии 20 октября. После подсчета 95,63% голосов лидирует действующий глава государства Эво Моралес с 46,85%. На втором месте —
Протестующие подожгли одно из региональных отделений избирательного суда.
В соцсетях и СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом.