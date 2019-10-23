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16:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин пообещал президенту ЦАР помочь в стабилизации ситуации в стране

Президент России Владимир Путин сообщил президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Аршанжу Туадере о готовности помочь в стабилизации обстановки.

Источник: Фадеичев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Россия также намерена укреплять с ЦАР торгово-экономические и гуманитарные отношения, добавил Путин. Глава ЦАР выступил за продолжение сотрудничества с РФ в вопросах подготовки военных. Кроме того, он надеется, что Россия продолжит поставлять оружие ЦАР.

«Понимаем, что перед вами как главой государства стоят непростые задачи по преодолению последствий затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране. Как мы знаем, Россия одной из первых признала независимость вашего государства, установила дипломатические отношения. В следующем году отметим 60-летие этих значимых вех межгосударственной истории», — сказал Владимир Путин на встрече в рамках саммита Россия—Африка.


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Глава ЦАР на встрече сообщил, что республика просит ООН снять наложенное в 2013 году оружейное эмбарго. По словам Туадеры, ограничительные меры были введены до того, как в ЦАР появилось законное правительство, сообщает «РИА Новости».

Он также выразил надежду и на российские поставки оружия и на помощь в подготовке военных.
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«Мы надеемся, что Россия продолжит подготовку наших кадров, подготовку офицеров для нашей армии, в том числе, в российских университетах. Мы также считаем, что российские партнеры замечательно делают, что поставляют нам нелетальное оружие… и помогает нам наращивать нашу обороноспособность. Мы попросили министерство обороны России подготовить четырех пилотов для вертолетов и для поддержки этих вертолетов», — сказал Фостен-Арканж Туадера.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что размещение военной базы РФ в ЦАР на встрече не обсуждалось. По его словам, лидеры обсудили расследование убийства журналистов РФ в республике в июле 2018 года. Стороны выразили «приверженность продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных».

Саммит Россия—Африка, совмещенный с российско-африканским экономическим форумом, проводится впервые. Однако, по мнению опрошенных «Ъ» экспертов, это мероприятие носит преимущественно идеологическо-демонстрационный характер, в то время как единая долгосрочная стратегия в Африке у России отсутствует.

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