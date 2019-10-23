17:30 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Зарубежные СМИ: Кого можно назвать победителем в сирийском конфликте?
23 октября, среда.
Западная пресса назвала Владимира Путина главным победителем в очередном сирийском конфликте. Он уговорил Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию против сирийских курдов. Накануне российский и турецкий президенты по итогам шестичасовых переговоров объявили о том, что Анкара прекращает военные действия на севере Сирии, за которые ее критиковало международное сообщество. Турция вела наступление на курдские формирования, которые она считает террористическими. Теперь зону конфликта будут патрулировать
Российский президент становится для курдов новым гарантом, после того как Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Теперь Москве придется разместить там больше военных и техники. А вот Дональда Трампа CNN называет главным неудачником в этой сделке. Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию.
Дональд Трамп при этом назвал соглашение «хорошими новостями», отмечает Bloomberg. В Вашингтоне заявили, что прекращение огня в основном соблюдается, и выразили надежду на то, что оно станет постоянным. По словам
Колумнист The New York Times считает, что встреча в Сочи стала кульминацией многолетней стратегии Владимира Путина, а именно — использовать преимущества и установить более тесные связи с Турцией, членом НАТО и союзником США. Москва заполнила «вакуум силы», оставшийся в Сирии от американцев. И хотя Россия не обладает военным или экономическим потенциалом, который есть у США, она грамотно воспользовалась ограниченными, но эффективными средствами.
Сделка между Анкарой и Москвой стала новым препятствием для вывода американских войск из Сирии, пишет Time. На днях министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил, что часть войск все же останется в Сирии для защиты курдских нефтяных месторождений. Остальные силы развернутся в Ираке для борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». В Багдаде заявили, что американцы не имеют на это права. Эспер ответил, что Штаты не планируют держать войска в Ираке бесконечно. Главная задача — вернуть их домой.