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19:11 (мск), источник: Известия

Президент Египта оделся как Путин вслед за Эрдоганом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пришел в среду, 23 октября, на встречу с Владимиром Путиным в таком же костюме, как у президента России. Видео со встречи лидеров двух стран опубликовано в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».

Источник: Пресс-служба Президента России

На кадрах видно, что Путин и Фаттах ас-Сиси одеты в белые рубашки, красные галстуки и черные пиджаки. Совпадение цветовой гаммы отметил сам Путин, жестом показавший египетскому коллеге, что их галстуки похожи. Оба посмеялись совпадению.

В подписи к публикации говорится: «После вчерашнего совпадения с Эрдоганом сегодня галстук Путина совпал с галстуком Ас-Сиси. Совпадение? Не думаем».

Путин и Фаттах ас-Сиси обсудили на встрече, в частности, возобновление авиасообщения между Россией и Египтом, уточняет НСН.

Ранее в этот же день Путин заявил, выступая перед участниками пленарного заседания экономического форума Россия-Африка, что Россия будет на государственном уровне постепенно наращивать свое присутствие в Африке.

22 октября журналисты отметили, что одежда Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время переговоров в Сочи по урегулированию ситуации на севере Сирии очень похожа, сообщает «Федеральное агентство новостей». Оба предпочли светло-голубые рубашки, серые галстуки и темные костюмы.

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