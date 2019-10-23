19:11 (мск), источник: Известия
Президент Египта оделся как Путин вслед за Эрдоганом
Президент Египта Абдель Фаттах
На кадрах видно, что Путин и Фаттах
В подписи к публикации говорится: «После вчерашнего совпадения с Эрдоганом сегодня галстук Путина совпал с галстуком
Путин и Фаттах
Ранее в этот же день Путин заявил, выступая перед участниками пленарного заседания экономического форума
22 октября журналисты отметили, что одежда Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время переговоров в Сочи по урегулированию ситуации на севере Сирии очень похожа, сообщает «Федеральное агентство новостей». Оба предпочли