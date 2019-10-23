19:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
«Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября в ответ на операцию Турции», — сказал Трамп во время телевизионного обращения.
Президент США сообщил, что правительство Турции проинформировало о прекращении боевых действий. По его мнению, перемирие на севере Сирии будет соблюдаться постоянно.
Трамп назвал заслугой США перемирие, благодаря которому курды смогли спокойно покинуть границу с Турцией.
Дональд Трамп сообщил, что на территории Сирии останется небольшое число военных — «в районах, где есть нефть». «Мы будем ее защищать и решим, что делать с этим в будущем», — сказал президент США.
Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии 9 октября. В полночь 18 октября Анкара приостановила операцию. Ее завершили сегодня, 23 октября. Однако Турция не намерена полностью уходить с территории Сирии. В рамках договоренностей Вашингтон пообещал вывести курдские формирования за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. Россия и Турция начнут совместное патрулирование освобожденной курдами территории.