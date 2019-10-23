Bloomberg узнал о задачах остающихся в Сирии американских военных

По словам собеседника агентства, защита месторождений необходима, чтобы предотвратить возрождение «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).
Ранее в октябре президент США Дональд Трамп вывел американских военнослужащих с севера Сирии, где они помогали курдским повстанцам контролировать территории, освобожденные от ИГ. После этого Турция начала там военную операцию против курдов, а Трампа раскритиковали за предательство курдов и усиление позиций России.
Однако президент США последовательно выступает за сокращение военного присутствия в других странах и против участия в военных операциях за границей. Объявляя о снятии санкций с Турции, которая решила прекратить военную операцию в Сирии, Трамп отметил, что «лучше пусть кто-нибудь другой воюют за эти пески, давно политые кровью».
В 2014 году, по оценке Вашингтона, нефтяные доходы ИГ были на пике и достигали $50 млн в месяц, продажи сирийской и иракской нефти составляли половину доходов террористов, затем они сократились.