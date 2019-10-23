Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лавров раскрыл договоренности Путина и Эрдогана по Сирии Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии
Фоторепортажи
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
16В Нью-Йорке закрывают самую большую тюрьму в мире
22:28 (мск), источник: Интерфакс

Bloomberg узнал о задачах остающихся в Сирии американских военных

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — В Сирии остается небольшой контингент ВС США, они будут охранять нефтяные месторождения, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Источник: AP 2019

По словам собеседника агентства, защита месторождений необходима, чтобы предотвратить возрождение «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

Читайте также
Песков: США бросили курдов в Сирии, предали их

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп вывел американских военнослужащих с севера Сирии, где они помогали курдским повстанцам контролировать территории, освобожденные от ИГ. После этого Турция начала там военную операцию против курдов, а Трампа раскритиковали за предательство курдов и усиление позиций России.

Однако президент США последовательно выступает за сокращение военного присутствия в других странах и против участия в военных операциях за границей. Объявляя о снятии санкций с Турции, которая решила прекратить военную операцию в Сирии, Трамп отметил, что «лучше пусть кто-нибудь другой воюют за эти пески, давно политые кровью».

В 2014 году, по оценке Вашингтона, нефтяные доходы ИГ были на пике и достигали $50 млн в месяц, продажи сирийской и иракской нефти составляли половину доходов террористов, затем они сократились.

Следите за развитием темы Вторжение Турции в Сирию
Трамп снял санкции против Турции
Бывший украинский министр пообещал отлучить Россию от спорта
В ПФР признали нехватку денег на индексацию пенсий работающим
Прибытие российских Ту-160 в Африку попало на видео
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
«Зенит» потерпел первое поражение в группе Лиги чемпионов
Богатая русская семья ищет дворецкого в Лондоне
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Новый Mitsubishi: а вдруг таким будет Pajero? Большой внедорожник от Mitsubishi под названием Mi-Tech Concept посеял надежду: неужели японцы готовят новое поколение Pajero?
Кино
Бородина, Орлова, Клюкина: все звезды на презентации ТНТ Михалкова в тюрьме, Майков в Геленджике: рассказываем, чем канал будет развлекать телезрителей в 2020 году
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Дети
Успенская заявила, что хочет сделать дочь донором яйцеклетки для второго ребенка Певица выразила неожиданное пожелание
Леди
Звезды, которые завели новые романы, находясь в браке Кто из знаменитостей решил перестраховаться и найти свою любовь, еще находясь в браке? Об этом в нашем материале.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь