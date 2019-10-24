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12:23 (мск), источник: Ведомости

Кремль прокомментировал заявления Киселева о поиске Путиным преемника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление телеведущего Дмитрия Киселева о том, что Владимир Путин ведет активный поиск преемника на пост президента.

Источник: AP 2019

«До выборов президента еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Сейчас об этом никто не думает, мы занимаемся напряженной работой, свидетелями чего вы являетесь», — сказал Песков.

О том, что президент готовит себе преемника Киселев рассказал 23 октября на встрече со студентами факультета журналистики МГУ.

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Во время прямой линии в 2018 г. Путин сказал, что «всегда думает о подготовке преемника». «Преемника в классическом смысле нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации», — сказал Путин. По его словам, в России подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за страну. Полномочия Путина на посту президента истекут в 2024 г.

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