15:35 (мск), источник: Ведомости
Медведев против самовыдвижения кандидатов от власти на губернаторских выборах
Тринадцать губернаторов возглавят отделения «Единой России» в регионах.
Премьер Дмитрий Медведев, возглавляющий «Единую Россию», выступил против того, чтобы кандидаты, поддерживаемые единороссами, шли на губернаторские выборы в качестве «самовыдвиженцев». Он потребовал прекратить эту практику, обосновав это тем, что лучшие результаты по итогам единого дня голосования партия показала там, где в кампании активно участвовал глава региона или кандидат от «Единой России». «Это важный сигнал», — отметил Медведев.
У людей возникает недоумение. Если он идёт от «Единой России», то почему он прячется? Поэтому наши сторонники, ядерный электорат, начинает в нем сомневаться и могут не проголосовать.
«А те, кто не собирался за “Единую Россию” голосовать и за ее кандидата, все равно за него не проголосуют — партия же все равно его поддерживает», — сказал Медведев на встрече с главами регионов — кандидатами в секретари региональных отделений «Единой России». По словам премьера, это вносит сумятицу и сказывается на выборах.
Эту практику надо прекратить. Она выглядит не очень правильно и последовательно и в
чем-тодаже неразумно.
По его словам, ряд губернаторов выступили с предложением возглавить отделения в регионах — это правильная идея. Медведев сообщил о назначении 13 губернаторов секретарями региональных отделений «Единой России». Отделения партии возглавят губернаторы Мурат Кумпилов (Адыгея), Радий Хабиров (Башкортостан), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Айсен Николаев (Якутия), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Владимиров (Ставрополье), Александр Богомаз (Брянская область), Игорь Васильев (Кировская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Дмитрий Азаров (Самарская область) и Михаил Развозжаев (Севастополь). Позже в четверг президиум генсовета «Единой России» должен утвердить их кандидатуры.
О том, что «Единая Россия» вернётся к практике назначения губернаторов секретарями отделений «Единой России», «Ведомости» сообщили две недели назад. Собеседники «Ведомостей» в партии, региональные чиновники и близкие к администрации президента связывали это с тем, что популярность губернаторов в субъектах выше, чем у «Единой России», и такие назначения могут подтянуть и рейтинг партии. Также они связывали это и с подготовкой к выборам в Госдуму 2021 г., губернаторы должны укрепить отделения и усилить партию возможностями региональной исполнительной власти. Собеседники «Ведомостей» называли среди таких губернаторов Олега Кожемяко (Приморье), Андрея Чибиса (Мурманская область), Александра Осипова (Забайкалье), Радия Хабирова (Башкирия), Бату Хасикова (Калмыкия) и Игоря Васильева (Кировская область).
С 2012 года практика назначения губернаторов секретарями прекратилась, по официальной версии,
Елена Мухаметшина, Алиса Штыкина