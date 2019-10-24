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19:20 (мск), источник: RNS

Спецслужбы США допросили Эминема из-за песни с угрозами Трампу

Секретная служба США (United States Secret Service — USSS) допрашивала американского репера Эминема (Маршалл Мэтерс) в 2018 году из-за песни Framed альбома Revival, вышедшего в декабре 2017 года. Об этом пишет Buzzfeed со ссылкой на документы USSS, полученные после запроса в рамках закона о свободном доступе к информации.

Источник: AP 2019

USSS, в задачу которой входит в том числе обеспечение безопасности президента и вице-президента США, начала проверку после жалобы одного из сотрудников портала TMZ на содержание песни Framed. По мнению заявителя, песня содержала угрозы в адрес дочери президента США Дональда Трампа Иванки, а также неуместные высказывания в адрес самого президента. Также в песне были намеки на убийство.

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В итоге USSS начала сбор данных об исполнителе, а также решила допросить его в присутствии адвокатов. Это было подкреплено в том числе тем, что Эминем и раньше делал крайне резкие и угрожающие высказывания в адрес Трампа и членов его семьи в ходе своих публичных выступлений. Допрос состоялся 16 января 2018 года, при этом содержание самого разговора Эминемом в документах не отображается, потому что соответствующие строки были зацензурированы.

В итоге USSS решила не передавать дело федеральному прокурору для дальнейшего расследования.

Поводом для направления запроса в USSS в рамках закона о свободном доступе к информации стала песня The Ringer альбома Kamikaze, вышедшего в 2018 году, где Эминем намекнул на то, что его допрашивала Секретная служба США, чтобы узнать, представляет ли он угрозу для американского лидера. Сам же Эминем, как отмечает Buzzfeed, является «ярым» критиком Трампа.

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