19:20 (мск), источник: RNS
Спецслужбы США допросили Эминема из-за песни с угрозами Трампу
Секретная служба США (United States Secret Service — USSS) допрашивала американского репера Эминема (Маршалл Мэтерс) в 2018 году
USSS, в задачу которой входит в том числе обеспечение безопасности президента и
В итоге USSS начала сбор данных об исполнителе, а также решила допросить его в присутствии адвокатов. Это было подкреплено в том числе тем, что Эминем и раньше делал крайне резкие и угрожающие высказывания в адрес Трампа и членов его семьи в ходе своих публичных выступлений. Допрос состоялся 16 января 2018 года, при этом содержание самого разговора Эминемом в документах не отображается, потому что соответствующие строки были зацензурированы.
В итоге USSS решила не передавать дело федеральному прокурору для дальнейшего расследования.
Поводом для направления запроса в USSS в рамках закона о свободном доступе к информации стала песня The Ringer альбома Kamikaze, вышедшего в 2018 году, где Эминем намекнул на то, что его допрашивала Секретная служба США, чтобы узнать, представляет ли он угрозу для американского лидера. Сам же Эминем, как отмечает Buzzfeed, является «ярым» критиком Трампа.