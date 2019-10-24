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21:56 (мск), источник: РИА Новости

Трамп хочет отменить подписку на «враждебные газеты» во всех госведомствах

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Белый дом намерен добиться отмены подписки во всех федеральных ведомствах на печатные версии газет New York Times и Washington Post, которые не раз становились предметом критики со стороны президента США Дональда Трампа, пишет издание Wall Street Journal.

Источник: AP 2019

Ранее Трамп потребовал отменить подписку на New York Times и Washington Post у всех сотрудников своего аппарата, сообщается в материале.

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«Не возобновлять эту подписку во всех федеральных ведомствах позволит сэкономить значительные средства — сотни тысяч долларов налогоплательщиков», — заявила в электронном письме пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.

Издание отмечает, что пока неясно, как Белый дом намерен добиться исполнения своих намерений. Источник сообщил, что в администрации продолжают прорабатывать детали этого плана.

Трамп неоднократно называл разные СМИ, в том числе Washington Post, «фейковыми новостями», а враждебную ему прессу в целом — «оппозиционной партией» и «врагами народа». СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.

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