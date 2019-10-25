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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

По всем фронтам

Что стало с ядерным оружием России после распада СССР. И чем ей грозят США?

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время российский ядерный арсенал оценивается в 4490 боезарядов. Из них 1600 единиц предназначены для размещения на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках, 1070 таких же изделий находятся на хранении и, наконец, остальные 1820 относятся к тактическому оружию. Примерно 2000 боевых частей (БЧ) ожидают демонтажа, тем самым повышая совокупный российский такой арсенал до 6490 боезарядов.

«Лента.ру» вспоминает, насколько Россия после распада СССР сократила свою «ядерную триаду».

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Под «ядерной триадой» обычно понимается наличие у страны трех компонентов: межконтинентальных баллистических ракет (МБР), атомных подводных лодок (АПЛ) и стратегической авиации. Только присутствие всех таких элементов позволяет, согласно еще популярной логике времен холодной войны, гарантированно нанести непоправимый вред потенциальному врагу — доставить ядерное оружие до противника даже в условиях начавшегося масштабного конфликта. В настоящее время полноценной «ядерной триадой» располагают только США и Россия, с некоторыми оговорками к ним можно добавить Китай.

Основным международным соглашением, регламентирующим количественное наполнение «ядерной триады» со стороны США и России, является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Третье такое соглашение, вступившее в силу в феврале 2011 года, предполагает, что в течение десяти лет Вашингтон и Москва должны сократить собственное число ядерных боезарядов до 1550 единиц, а количество МБР, баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков — до 700. С созданием гиперзвукового оружия, совершенствованием крылатых ракет, анонсированием ряда нетрадиционных вооружений и развитием космических технологий выполнение сторонами подобного ограничения не должно вызывать особых затруднений.


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Старая тройка

По состоянию на март 2019 года в 11 локациях находятся до 39 полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с 318 МБР Р-36М (Satan), УР-100Н (Stiletto), РТ-2ПМ «Тополь» (Sickle), РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и PC-24 «Ярс» различных вариантов, в общей сложности способных переносить 1138 ядерных боезарядов. Подавляющее большинство таких ракет получают разделяющуюся головную часть (РГЧ) с блоками индивидуального наведения (ИН). Некоторые из перечисленных вооружений уже заменяются или планируются переоснащаться перспективными, в частности, ракетным комплексом с гиперзвуковым крылатым блоком «Авангард» и МБР РС-28 «Сармат».

Пусковая установка ракетного комплекса РТ-2ПМ2 «Тополь-М» на Красной площади в Москве (май 2014 года) | Источник: РИА "Новости"

В распоряжении Военно-морского флота (ВМФ) имеется десять действующих атомных подводных лодок — носителей БРПЛ: шесть субмарин проекта 667БДРМ «Дельфин» (Delta IV), один крейсер (К-44 «Рязань») проекта 667БДР «Кальмар» (Delta III) и три лодки проекта 955 «Борей». Каждая из таких субмарин рассчитана на перенос до 16 БРПЛ с РГЧ с блоками ИН. Численность ядерных боезарядов подобных ракет (Р-29Р и Р-29РМУ2 «Синева») превышает 700 единиц, из которых, учитывая текущее состояние российского флота, АПЛ способны переносить только около 600.

Запуск Р-30 «Булава-30» с АПЛ К-535 «Юрий Долгорукий» проекта 955 «Борей» в Белом море (май 2018 года) | Источник: РИА "Новости"

У Воздушно-космических сил (ВКС) имеется от 60 до 70 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, из которых, согласно СНВ-3, в относительно боеспособном состоянии находятся не более 50. Каждый из таких самолетов способен переносить крылатые ракеты Х-55 и Х-101 с ядерным оснащением (в том числе Х-102 с термоядерной боеголовкой). В отличие от Ту-160, оборудование для свободнопадающих бомб с Ту-95МС демонтировано. В общей сложности все находящиеся на вооружении российские Ту-160 и Ту-95МС (в предположении их боеготовности) могут взять более 700 крылатых ракет.

Перегнать и проиграть

Начиная с 1949 года СССР произвел около 55000 ядерных боезарядов стратегического и тактического назначений, тогда как США с 1945 года — примерно 65500. По численности такого оружия Москва перегнала Вашингтон в 1977—1978 годах (24281 — 26169 единиц). Максимальное число ядерных боезарядов у Советского Союза наблюдалось в 1986 году (40159 единиц). Между указанными моментами в СССР был устойчивый рост ядерных вооружений, который затем сменился его планомерным сокращением.

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На момент своего распада в декабре 1991 года число ядерных боезарядов у Советского Союза оценивалось в 29154 единиц. Тогда по данному показателю Москва примерно в 1,5 раза превосходила Вашингтон, а на США и СССР приходилось около 97 процентов ядерных боезарядов планеты.

Быстрее всего российское ядерное вооружение сокращалось в последнее десятилетие прошлого века. Снижение ядерных вооружений в США тогда происходило медленнее, что можно объяснить изначально меньшей их численностью. Сегодня числа ядерных боезарядов у Москвы и Вашингтона сопоставимы, а отличия в боевых возможностях «ядерных триад» стран обусловлены текущим состоянием их военных авиации и флота.

Стратегические средства доставки ядерного оружия постепенно становятся менее ценными для обороноспособности страны, и в противовес им выступает тактическое ядерное оружие. Объясняется это главным образом развитием гиперзвуковых систем и высокоточных крылатых ракет, а также готовящейся милитаризацией околоземного космического пространства. В результате этого процесса «ядерная триада» станет «неядерной тетрадой» (ведь ядерное оружие пока не допускается размещать в космосе), а страны, обладающие первой, но не второй, возможностями, если и смогут проводить сколько-нибудь значимую самостоятельную политику в будущем, то лишь в весьма ограниченных областях.

Олег Иванов

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