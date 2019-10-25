WSJ: США намерены оставить в Сирии 500 военных и направить туда танки для их поддержки

02:56 (мск), источник: ТАСС
Такой вариант развития событий, по оценке издания, являет собой изменение планов президента США Дональда Трампа относительно вывода американских войск из Сирии. По мнению издания, США таким образом несколько изменят цель нахождения войск на территории Сирии. Теперь, помимо борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), США рассчитывают «защищать нефтяные месторождения на востоке страны».
Ранее в четверг
«США укрепляют свои позиции — в координации с партнерами по СДС (коалиция “Силы демократической Сирии”) — дополнительными военными силами и средствами для предотвращения возвращения этих нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих сил», — отмечается в документе. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти США не позволят боевикам восстановить контроль над нефтяными месторождениями на
Операция Турции в регионе
9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на