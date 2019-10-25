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10:36 (мск), источник: Московский комсомолец

Японский министр подал в отставку из-за раздачи дынь и крабов

В Японии министр экономики, торговли и промышленности страны Иссю Сугавара подал в отставку. Он также отвечал за вопросы экономического сотрудничества с Россией.

Министр объявил журналистам о своем решении после заседания правительства утром, 25 октября. По его словам, глава кабмина Синдзо Абэ принял прошение об отставке. Теперь этот пост может занять Хироси Кадзияма, сообщает NHK.

Ранее японские СМИ сообщили, что в 2007 году предвыборный штаб Сугавары раздавал избирателям подарки. Это были дыни и крабы, которые считаются в Японии деликатесами, и цены на них довольно высокие.

. Сам Сугавара обещал разобраться, действительно ли происходила раздача таких дорогих подарков. Кроме того, он намеревался выяснить, был ли у его экс-секретаря список тех, кому отправлялись такие дары.

Также общественность оказалась недовольна фактами, которые излагались в одной из публикаций в журнале. Там утверждалось, что секретарь министра в его избирательном округе передал пожертвование на похоронах одного из избирателей.

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