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12:08 (мск), источник: Секрет Фирмы

ФСБ разрешат отключить «голос» терроризма. А заодно и целой Украины

Операторов связи хотят обязать приостанавливать пропуск трафика «по отдельным направлениям» для борьбы с телефонным терроризмом. Если новые правила примут, по требованию ФСБ можно будет заблокировать связь с целыми странами.

Источник: Reuters

Пока основное предложение властей — обязать операторов связи блокировать по распоряжению «органа, осуществляющего обеспечение безопасности России», в том числе ФСБ, трафик в направлении определённой страны, если с её территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах.

Отключать сообщение при этом могут на срок до полугода (180 дней).

Для решения проблемы телефонного терроризма собрали специальную рабочую группу. В неё вошли представители ФСБ, Минкомсвязи, Минкомнадзора, ФАС, операторы «большой четвёрки» и аналитики центра «Форум».

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По словам представителей операторов связи, «складывается впечатление, что ФСБ хочет получить возможность блокировать и голос, и передачу данных», поскольку заблокировать что-то одно будет проблематично. Оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам. Ранее для борьбы с телефонным терроризмом ФСБ просило операторов блокировать прицельно IP-адреса.

Сейчас у операторов есть техническая возможность блокировать отдельные сети по географическому признаку. При этом помимо голосовой связи может прекратиться и доступ ко всем информационным ресурсам и веб-сайтам, которые в них находятся.

По факту ложных сообщений о взрывных устройствах заведено около 1300 уголовных дел. Откуда идут звонки, силовики обычно не раскрывают, но волну «минирования» торговых центров в ноябре 2018 года связывают с Украиной.

Анатолий Круглов

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