ФСБ разрешат отключить «голос» терроризма. А заодно и целой Украины

Пока основное предложение властей — обязать операторов связи блокировать по распоряжению «органа, осуществляющего обеспечение безопасности России», в том числе ФСБ, трафик в направлении определённой страны, если с её территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах.
Отключать сообщение при этом могут на срок до полугода (180 дней).
Для решения проблемы телефонного терроризма собрали специальную рабочую группу. В неё вошли представители ФСБ, Минкомсвязи, Минкомнадзора, ФАС, операторы «большой четвёрки» и аналитики центра «Форум».
По словам представителей операторов связи, «складывается впечатление, что ФСБ хочет получить возможность блокировать и голос, и передачу данных», поскольку заблокировать что-то одно будет проблематично. Оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам. Ранее для борьбы с телефонным терроризмом ФСБ просило операторов блокировать прицельно IP-адреса.
Сейчас у операторов есть техническая возможность блокировать отдельные сети по географическому признаку. При этом помимо голосовой связи может прекратиться и доступ ко всем информационным ресурсам и веб-сайтам, которые в них находятся.
По факту ложных сообщений о взрывных устройствах заведено около 1300 уголовных дел. Откуда идут звонки, силовики обычно не раскрывают, но волну «минирования» торговых центров в ноябре 2018 года связывают с Украиной.