Около 200 тысяч участников зарегистрировались на конкурс управленцев «Лидеры России»

«До окончания приема заявок осталось меньше трех дней. На данный момент у нас почти 200 тысяч заявок», — сказал Комиссаров на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам заявочной кампании третьего сезона конкурса «Лидеры России».
Одним из нововведений этого года стало дополнение к основному конкурсу трёх треков — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Среди всех направлений лидируют «Финансы» (более 50 тысяч заявок), затем идет «Наука» (18 тысяч) и «Здравоохранение» (8 тысяч). По сравнению с прошлым годом увеличилось количество женщин и составило 27%.
По словам Комиссарова, среди всех отраслей самым популярным стало строительство (8%), образование (7,2%) и госслужба (6,6%). «Лидерами по регистрации стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Кроме того, в этом году к нам поступили заявки из 64 стран. Единственным ограничением для участия в конкурсе является владение русским языком», — отметил спикер.
Прием заявок на участие в третьем конкурсе «Лидеры России» начался 4 октября и продлится до 27 октября включительно. После этого участников будет ждать дистанционный этап, который состоит из тестов интеллектуальных способностей, общих знаний, умственной работоспособности и стрессоустойчивости, управленческого потенциала, управленческой готовности и профильных тестов специализаций. В этом году управленцы, помимо основного конкурса, могут принять участие в одной из трех специализаций «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».
Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет.
Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
Конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году — 199 тысяч, в 2018—2019 году — 227 тысяч). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.