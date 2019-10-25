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16:46 (мск), источник: ТАСС

Белоруссия не обсуждает с Россией займ на $600 млн. Минск намерен кредитоваться в Китае

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Белоруссия не обращалась к России за получением государственного кредита в объеме примерно $600 млн, Минск не видит необходимости в получении «политических кредитов». Об этом заявил в пятницу журналистам министр финансов республики Максим Ермолович.

Источник: Reuters

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», — сказал он.

Ермолович уточнил, что «запросов российской стороне [по кредиту] не предоставляли». «На получение российского кредита мы не рассчитываем. Собственно, что касается источников финансирования, мы ими обеспечены в текущем году и есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год», — сообщил он.

Кредит КНР

Ермолович добавил, что Белоруссия рассчитывает до конца текущего года получить китайский кредит на 3,5 млрд юаней, что эквивалентно примерно $500 млн.


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«Надеюсь, что до конца этого года мы всю работу по кредиту завершим. Ожидаем, что в этом году получим кредит», — отметил он, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы провели ряд встреч, в Минск приезжала большая группа коллег из Банка развития Китая, чтобы подготовить всю необходимую документацию для принятия окончательного решения по кредиту», — сообщил Ермолович. «Все основные элементы кредита согласованы, ожидаем решения со стороны банка Китая. Со своей стороны готовим документы для проведения внутригосударственных процедур», — сказал он.

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Как заявил 19 октября первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято и зависит от продвижения Москвы и Минска в вопросе дальнейшей интеграции. Он добавил, что решение по вопросу с кредитом на 600 млрд рублей зависит от того, каким будет продвижение на интеграционном треке.

В сентябре белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа интеграции между Россией и Белоруссией может быть подписана 8 декабря 2019 года. Ранее Силуанов говорил, что Москва предоставит Минску кредит размером до $600 млн, а эти средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам.

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