Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ

В новой должности Евгений Грабчак будет курировать отдельные вопросы функционирования электроэнергетической отрасли.
Конкурс «Лидеры России» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», и является ее флагманским проектом.
В настоящее время продолжается заявочная кампания третьего сезона конкурса, подать заявку на участие в проекте можно до 23:59 27 октября 2019 года. Евгений Грабчак в Министерстве энергетики РФ работает более 6 лет. В 2013 году занял должность заместителя директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, а с 2014 года являлся директором этого Департамента, вошел в состав коллегии Минэнерго России.
Под руководством Евгения Грабчака в отрасли внедряется система риск ориентированного управления жизненным циклом объектов электроэнергетики и энергосистемы в целом, реализуются крупные инфраструктурные проекты.
Евгений Грабчак является действительным государственным советником РФ 2 класса. Имеет награды: орден Почёта, орден Дружбы и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Почетный работник топливно-энергетического комплекса.
Евгений Грабчак родился 18 июля 1981 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. В 2004 году окончил Московский физико-технический институт по специальности «прикладные математика и физика».
В 2005—2009 гг. работал в инфраструктурных и консалтинговых компаниях, обеспечивающих деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса.
С 2009 по 2010 гг. был ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
С 2010 по 2013 гг. трудился в Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта. Прошел путь от ведущего инженера, руководителя проектов, начальника управления до заместителя директора.
«Евгений родился в самой простой рабочей семье в небольшом городке Краснодарского края, окончил обыкновенную школу с золотой медалью, досрочно поступил в вуз, активно участвовал в факультетской жизни, был председателем студсовета. Пример того, как человек благодаря своим способностям и усердию добился всего сам. Начав с должности специалиста, постепенно продвигался по карьерной лестнице. Имеет большой управленческий опыт. В Министерстве энергетики уже более 6 лет, а в самой отрасли — почти всю свою трудовую деятельность. Хорошо знаком и с особенностями министерской работы», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
«Добавлю, что как победитель конкурса “Лидеры России” Евгений один из самых активных участников конкурсного сообщества управленцев и входит в Клуб Лидеров России “Эльбрус”, где реализует собственный социальный проект. Думаю, что такой разносторонний и опытный человек справится с новыми задачами и сможет применить все свои способности и знания для развития отрасли и самого министерства», — подчеркнул руководитель конкурса «Лидеры России».
В марте 2019 года Евгений Грабчак вместе с другими участниками конкурса «Лидеры России» принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Евгений поделился впечатлениями от участия в «Лидерах России» и рассказал о планах на будущее: «По образованию я технарь, сначала физтех, потом МГУ. Сейчас я работаю в Министерстве энергетики Российской Федерации, занимаюсь электроэнергетикой. Мне удалось поработать во многих проектах, которые действительно важные были для страны в последнее время. Это и Олимпийские игры, и чемпионат мира по футболу, универсиада. И конечно, крымский проект, энергоснабжение Крыма, это очень важно. Что дал мне конкурс? Он показал мне мои недостатки, было сложно их увидеть и понять, что с ними нужно работать. И что еще дал конкурс — это заряд энергии. Те идеи, которые я услышал, та энергия, которая витала, действительно заряжает. Надеюсь, два-три года я с помощью конкурса посвящу своему саморазвитию».
На встрече Владимир Путин пожелал Евгению успехов в дальнейшей работе: «Я смотрю на Вас, смотрю на Вашего коллегу и думаю, что у вас ещё большой кадровый задел в Министерстве, есть кого в самом Министерстве двигать, есть те, кого можно будет взять на вырост на другую самостоятельную работу. Я хочу тоже пожелать Вам успехов. Уверен, что всё, что вы делали на конкурсе, время, которое вы потратили, не пройдёт даром, не пойдёт прахом. Наоборот, здесь вы все сами об этом говорили, это вам помогает, мобилизует, помогает понять ваши сильные стороны и те стороны, над которыми ещё нужно работать, но в любом случае ничего из того, что вами достигнуто, не пройдёт мимо нас. Мы будем внимательно смотреть за развитием ваших карьер. И если судьба сложится таким образом, что вам представится возможность реализовать себя, сработать, как в таких случаях говорят те, кто кадрами занимается, на участках с большей ответственностью, то я уверен, что у вас всё получится».
За два года конкурса «Лидеры России» назначения на высокие должности получили 150 «Лидеров России».
Так, четверо победителей первого сезона конкурса 2017−2018 г. г. заняли позиции заместителей федеральных министров:
- Олег Салагай стал заместителем министра здравоохранения РФ,
- Павел Сорокин — заместителем министра энергетики РФ,
- Илья Торосов — заместителем министра экономики РФ,
- Дмитрий Волков — заместителем главы Минстроя РФ.
Двое участников первого сезона конкурса 2017−2018 г. г. стали главами регионов:
- Василий Орлов — губернатором Амурской области,
- Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.
- Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова получила назначение на пост директора департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ.
- 21 октября 2019 года исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра экономического развития Забайкальского края назначен полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г., министр экономики Бурятии Александр Бардалеев.
- Победители и финалисты второго сезона конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г. г. также получили высокие назначения.
- В апреле на должность заместителя генерального директора ПАО «Россети» по операционной деятельности был назначен Константин Михайлик.
- В апреле Светлана Костикова заняла должность эксперта инвестиционного департамента Российского фонда прямых инвестиций.
- В мае Руководитель проектов в сфере туризма Мария Литовко была назначена на должность вице-губернатора Севастополя.
- В июне тюменец Петр Вагин, занял пост замминистра внутренних дел, начальника полиции Северной Осетии.
- В июле Игнат Петухов — самый молодой победитель конкурса Лидеры России — получил приглашение возглавить Корпорацию развития Оренбургской области.
- В сентябре Виталий Хоценко был назначен на должность Директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.
- В сентябре Максим Авдеев был назначен на должность Заместителя председателя правительства Иркутской области.
- 9 октября Константин Романов назначен начальником управления по организации обеспечения деятельности медицинских учреждений Департамента здравоохранения города Москвы.
- 10 октября Дмитрий Проскура перешел на работу в центральный аппарат «Ростелекома» на должность вице-президента по цифровизации промышленности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.
Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок).
Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.