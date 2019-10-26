В столице Чили собрались на протест более 800 тысяч человек

00:58 (мск), источник: РИА Новости
«По данным на 18.08 (00.08 мск) карабинеры сообщают о более чем 820 тысячах человек, которые собрались на площади Бакедано (площади Италии)», — говорится в сообщении в Twitter. Власти добавляют, что манифестация носит мирный характер.
Чилийцы планируют провести сегодня самую большую манифестацию в истории страны. Люди заняли не только саму площадь, но и близлежащие улицы. При этом в 23.00 (5.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час.
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат и против роста тарифов.
Поначалу мирные, акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, регулярно вводится комендантский час.
Протесты в Чили начались в столице — Сантьяго. Местные жители, главным образом молодежь и студенты, вышли на небольшие демонстрации против повышения стоимости проезда в метро: ее подняли с 800 до 830 песо (примерно 80 рублей) в час пик. При этом в январе цены уже поднимали.
Первые протестующие собирались на трех станциях метро. Постепенно к студентам присоединились малоимущие чилийцы, недовольство охватило весь город.
Мирные демонстрации переросли в беспорядки 18 октября: начались погромы, поджоги и мародерство. В тот день тысячи жителей вышли на улицы, протестуя уже не только против повышения цен на проезд, но и в целом против роста стоимости жизни. И все это на фоне экономического спада, планов по реформированию трудового и налогового законодательства, а также пенсионной системы.
В Сантьяго протестующие разгромили множество станций метро, разграбили магазины, сожгли более десятка автобусов и повредили турникеты на железнодорожных станциях. Для разгона бунтующих полиция использовала слезоточивый газ и водометы. При этом силовиков обвинили в несоразмерном применении силы к мирным демонстрантам, которые не принимали участия в погромах.
Метро пришлось полностью закрыть. Прекращено было и движение автобусов. Кроме того, некоторые авиакомпании отменили свои рейсы в чилийскую столицу: пострадали около 1,5 тысячи пассажиров.
В выходные протесты не прекратились: люди вновь вышли на улицы, и столкновения с полицией на фоне сгоревшего транспорта продолжились. Мирные демонстранты продолжали пикетировать правительственные здания, они стучали в кастрюли и выкрикивали лозунги, осуждающие действия полиции.
Вслед за Сантьяго протесты и беспорядки перекинулись и на другие крупные города. В частности, в портовом городе Вальпараисо подожгли офисы, принадлежащие старейшей в стране газете Mercurio.
На этом фоне президент Чили Себастьян Пиньера заявил о заморозке повышения стоимости проезда. При этом глава государства назвал людей, вышедших на улицы, простыми преступниками. «Мы прекрасно понимаем, что [у тех, кто стоит за происходящим] есть типичное для преступной организации строение, логистика», — заявил он, призвав сограждан «объединиться в борьбе против насилия и правонарушений».
В Сантьяго и в городах Вальпараисо, Консепсьон, Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа было введено чрезвычайное положение. Танки и солдаты вышли на улицы впервые с 1990 года, когда Республика Чили распрощалась с диктатурой Аугусто Пиночета. Обычный городской шум сменился грохотом военных вертолетов, сиренами полицейских и пожарных машин.
Несмотря на все усилия армии и полиции, беспорядки продолжились, демонстранты жгли автобусы и закидывали полицию камнями. В ответ в столице и ряде других городов ввели комендантский час, а чрезвычайное положение распространили на пригородные районы Сантьяго. Многие школы, банки и магазины закрылись на неопределенный срок.
20 октября президент Пиньера заявил: «Мы воюем с могущественным, неумолимым врагом, который не уважает ничего и никого и готов использовать насилие без каких-либо ограничений». Впрочем, позднее он обсудил с представителями законодательной и судебной власти пути решения конфликта и пообещал «уменьшить чрезмерное неравенство, которое сохраняется в обществе».
За несколько дней беспорядков погибли не менее восьми человек. Сначала стало известно о трех жертвах пожаров в двух разграбленных супермаркетах в Сантьяго. Позднее сообщалось, что еще пять тел нашли на швейной фабрике в столичном пригороде — ее тоже сожгли демонстранты.
По данным главы МВД Андреса Чадвика, пострадали в столкновениях более 60 полицейских и свыше десятка гражданских лиц. При этом сообщалось о двух мародерах, раненных полицией. Только за минувшее воскресенье произошло свыше 70 «серьезных происшествий», большая часть из которых — случаи мародерства, добавил министр.
По данным прокуратуры, за последние дни были арестованы более 1,5 тысячи человек.
«Мы столкнулись с серьезным ростом напряженности, которая, несомненно, организована, чтобы нанести серьезный ущерб нашей стране и жизни каждого ее гражданина», — заявил глава МВД. По его словам, на улицах чилийских городов для обеспечения порядка вышли 10,5 тысячи полицейских и военнослужащих.
В то же время обычные чилийцы ошеломлены происходящими бесчинствами. По словам 27-летней сотрудницы супермаркета Франциски Астудильо, политическая элита страны понятия не имела, насколько тяжела жизнь нормальных людей. Она понимает протестующих, однако желает, чтобы насилие поскорее прекратилось: «Люди идут против людей, это неправильно. Все вышло из-под контроля».
С ней согласна и другая чилийка Синтия Кордеро. Ей пришлось пройти 20 кварталов до ближайшей аптеки, а та оказалась сожжена. По ее словам, люди могут протестовать против злоупотреблений, повышения платы за проезд, плохого образования и недостойной пенсии, но не имеют права уничтожать имеющееся.
Аналитики отмечают, что эти беспорядки вынесли на поверхность проблемы государства: одного из самых богатых в регионе, но в то же время с крайне выраженным неравенством в обществе.
«Это не простой протест из-за повышения платы за проезд в метро, это выплеск многих лет угнетения, которое коснулось в основном беднейших слоев населения», — рассказала в беседе с Reuters студентка-антрополог Карина Сепульведа. По ее словам, закончилась иллюзия образцовой страны Чили: «Низкая заработная плата, отсутствие здравоохранения и плохие пенсии утомили людей».
В то же время слова президента Пиньеры о борьбе с «могущественным и неумолимым врагом» лишь подлили масла в огонь, отметила журналист латиноамериканской редакции BBC News Ванесса Бушшлютер. Так, оппозиционные политики назвали подобную реакцию жалкой и безответственной. При этом для протестующих значение этих слов оказалось куда серьезнее: они уже почувствовали безразличие со стороны правительства, а обзывание их «преступниками» лишь доказало, их заботы для президента ничтожны. В этой связи вероятность какого-либо серьезного диалога между сторонами резко снизилась, отметила Бушшлютер.
Чем именно закончатся беспорядки, пока непонятно. Пока же на заправках люди стоят в очередях за бензином, работа общественного транспорта до конца не восстановилась, а бронетранспортеры и вооруженные солдаты патрулируют улицы.
«Я уже переживала такое. Когда я вижу солдат на улицах, у меня по спине бегут мурашки. Это все равно, что вернуться в 1973 год», — рассказала 74-летняя Кармен Арайя. В тот год Пиночет захватил власть в Чили.
В то же время эксперты предупреждают, что беспорядки могут бросить тень на грядущие международные мероприятия в стране, и тогда вместо лидеров государств в Чили приедут обычные делегации.
16-17 ноября Сантьяго должен принять ежегодный саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как заявлял президент США Дональд Трамп, именно на этом форуме он может подписать соглашение по торговой сделке с председателем КНР Си Цзиньпином. А на декабрь в городе запланирована Конференция ООН по изменению климата.