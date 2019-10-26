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01:18 (мск), источник: РИА Новости

Самолет с Бутиной на борту вылетел из Майами в Москву

МАЙАМИ (США), 26 окт — РИА Новости, Михаил Тургиев. Самолёт с россиянкой Марией Бутиной на борту вылетел из Майами в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2019

Рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту «Шереметьево» в 12.15 мск в субботу.

Бутина, которая была осуждена в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, после отбытия наказания была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию.

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