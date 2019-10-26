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03:32 (мск), источник: РИА Новости

Пелоси считает решение суда по документам Мюллера ударом по Трампу

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приветствовала решение суда, который распорядился, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала Конгрессу полный, неотредактированный текст доклада Роберта Мюллера по «российскому делу».

Источник: AFP 2019

«Сегодняшнее решение окружного федерального суда по округу Колумбия — это еще один удар по попыткам президента Трампа поставить себя выше закона», — говорится в заявлении Пелоси.

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«Это важное решение суда подтверждает, что Конгресс имеет полномочия обнародовать правду для американского народа», — заявила Пелоси.

Демократы в палате несколько месяцев добивались доступа к полному тексту доклада.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал обвинения в якобы вмешательстве России в американские выборы и слухи о «сговоре» Трампа с Россией. Мюллер завершил расследование весной, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы (Москва это отрицает).

При этом Мюллер не нашел свидетельств «сговора» между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

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