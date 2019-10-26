Пелоси считает решение суда по документам Мюллера ударом по Трампу

«Сегодняшнее решение окружного федерального суда по округу Колумбия — это еще один удар по попыткам президента Трампа поставить себя выше закона», — говорится в заявлении Пелоси.
«Это важное решение суда подтверждает, что Конгресс имеет полномочия обнародовать правду для американского народа», — заявила Пелоси.
Демократы в палате несколько месяцев добивались доступа к полному тексту доклада.
Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал обвинения в якобы вмешательстве России в американские выборы и слухи о «сговоре» Трампа с Россией. Мюллер завершил расследование весной, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы (Москва это отрицает).
При этом Мюллер не нашел свидетельств «сговора» между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.