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10:42 (мск), источник: Интерфакс

Помпео сравнил помощь Украине со стороны администраций Обамы и Трампа

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа сделала для помощи Украине больше, чем администрация, возглавляемая бывшим президентом Бараком Обамой, передает «Голос Америки».

Источник: AFP 2019

«Предыдущая администрация отказывалась предоставлять оборонительные военные системы народа Украины, оставляя их незащищенными. (…) Эта администрация это изменила», — сказал Помпео.

По его словам, Соединенные Штаты ведут единую политику в отношении Украины.

Мы воплощаем важную стратегию Украины. Народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает.
Майк Помпео
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Также он отметил, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

«Мощная, менее коррумпированная Украина, где обеспечивается безопасность населения — это хорошо для Украины, хорошо для Европы», — добавил Помпео.

На 2019 финансовый год американские законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. Затем средства были временно заморожены. По данным СМИ, Трамп просил свою команду пересмотреть программу помощи Киеву в сфере безопасности. 12 сентября США разморозили $250 млн.

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