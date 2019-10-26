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11:46 (мск), источник: ТАСС

Мария Бутина прилетела в Москву

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/ — Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево.

Источник: РИА "Новости"

Самолет «Аэрофлота» рейса SU-111 Майами — Москва, на борту которого находится освобожденная из заключения в США Мария Бутина, приземлился в Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные электронного табло.

Согласно данным сайта Flight Radar, самолет произвел посадку раньше, чем ожидалось.

В Шереметьево ее ждет отец Валерий, специально прилетевший в столицу, чтобы встретить дочь. У выхода Бутину ожидают около 50 журналистов с камерами. Некоторые представители прессы приехали в зал прилета с цветами.

Среди встречающих была и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Именно она стала автором первых фотографий и видеозаписи долгожданной встречи отца и дочери, которые были размещены на страницах российского дипведомства в социальных сетях.

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