11:46 (мск), источник: ТАСС
Мария Бутина прилетела в Москву
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/ — Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево.
Самолет «Аэрофлота» рейса SU-111 Майами — Москва, на борту которого находится освобожденная из заключения в США Мария Бутина, приземлился в Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные электронного табло.
Согласно данным сайта Flight Radar, самолет произвел посадку раньше, чем ожидалось.
В Шереметьево ее ждет отец Валерий, специально прилетевший в столицу, чтобы встретить дочь. У выхода Бутину ожидают около 50 журналистов с камерами. Некоторые представители прессы приехали в зал прилета с цветами.
Среди встречающих была и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Именно она стала автором первых фотографий и видеозаписи долгожданной встречи отца и дочери, которые были размещены на страницах российского дипведомства в социальных сетях.