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15:17 (мск), источник: Daily Storm

«Русские не сдаются»: Бутина рассказала, что помогло ей сохранить силу духа

Освобожденная из заключения в США россиянка вернулась в РФ. Ее встречали родные, представитель МИД Мария Захарова и журналисты.

Источник: РИА "Новости"

Освобожденная в США и депортированная американскими властями в Россию Мария Бутина в аэропорту Шереметьево дала первое интервью после возвращения на родину. Девушка рассказала, что помогло ей оставаться сильной и не сдаться во время нахождения под следствием и пребывании в американской тюрьме.

Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео: русские не сдаются.
Мария Бутина

Девушка призналась, что очень рада вернуться в Россию. «Я очень рада вернуться домой, и спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые помогали, писали мне письма, жертвовали деньги на мою защиту, я безумно рада увидеть мою семью. Спасибо огромное МИД и дипломатам, которые за меня боролись каждый день и пробивались во все места, где меня держали, — они делали и делают все, что могли. Спасибо общественным организациям», — добавила она.

Источник: РИА "Новости"

Встречавший Марию в аэропорту ее отец Валерий, специально прилетевший из Барнаула, отметил, что с возвращением дочери для их семьи закончился тяжелый период.

Участие в судьбе гражданки России большого количества государственных, частных, общественных организаций и простых людей давало нам понимание того, что мы не останемся одни со своей бедой. И это помогло нам выдержать это испытание.
Валерий
отец Марии Бутиной

Марию Бутину в аэропорту также встречала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат призналась, что даже расплакалась, когда увидела россиянку, ведь девушке пришлось пройти очень тяжелое испытание, сообщает телеканал «360».

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«Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался. Вы сами видели. Это человек, который только вчера был в тюрьме, из которых она огромное время была в одиночной камере. Вы ее видели. Она даст фору любому», — заявила журналистам представитель МИД.

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Самолет «Аэрофлота» рейса SU-111 Майами — Москва с Марией Бутиной на борту должен был приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в 12:15 мск, но прилетел раньше, чем ожидалось. Девушку встречал ее отец Валерий Бутин накануне прилетевший из Барнаула. У выхода из аэропорта россиянку ожидали около 50 журналистов. Перед возвращением на родину Бутина заявила, что главным для нее приоритетом является возвращение к семье.

Марию Бутину арестовали в США 15 июля 2018 года, когда она собиралась направиться из Вашингтона в штат Южная Дакота к своему другу. Ранее, 26 апреля того же года, американский суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы, признав ее виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ». Обвинение просило о снисхождении для Бутиной, учитывая, что она пошла на сделку со следствием. Минюст США начал проверку о возможных нарушениях со стороны прокуроров по делу россиянки.


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25 октября американские власти выпустили Бутину из аэропорта Майами в 18:10 по местному времени (23:10 мск), куда она была доставлена из иммиграционной тюрьмы во Флориде. На борту самолета девушка дала интервью агентству RT. В ходе беседы россиянка поблагодарила всех, кто поддерживал ее. Кроме того, она заявила о своем стремлении оказаться на родной земле.

Пребывание под следствием и в тюрьме США девушка назвала «очень долгим и болезненным опытом».

Дмитрий Кузнецов

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 «Русские не сдаются»: Бутина рассказала, что помогло ей сохранить силу духа
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