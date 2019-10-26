15:17 (мск), источник: Daily Storm
«Русские не сдаются»: Бутина рассказала, что помогло ей сохранить силу духа
Освобожденная из заключения в США россиянка вернулась в РФ. Ее встречали родные, представитель МИД Мария Захарова и журналисты.
Освобожденная в США и депортированная американскими властями в Россию Мария Бутина в аэропорту Шереметьево дала первое интервью после возвращения на родину. Девушка рассказала, что помогло ей оставаться сильной и не сдаться во время нахождения под следствием и пребывании в американской тюрьме.
Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео: русские не сдаются.
Девушка призналась, что очень рада вернуться в Россию. «Я очень рада вернуться домой, и спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые помогали, писали мне письма, жертвовали деньги на мою защиту, я безумно рада увидеть мою семью. Спасибо огромное МИД и дипломатам, которые за меня боролись каждый день и пробивались во все места, где меня держали, — они делали и делают все, что могли. Спасибо общественным организациям», — добавила она.
Встречавший Марию в аэропорту ее отец Валерий, специально прилетевший из Барнаула, отметил, что с возвращением дочери для их семьи закончился тяжелый период.
Участие в судьбе гражданки России большого количества государственных, частных, общественных организаций и простых людей давало нам понимание того, что мы не останемся одни со своей бедой. И это помогло нам выдержать это испытание.
Марию Бутину в аэропорту также встречала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат призналась, что даже расплакалась, когда увидела россиянку, ведь девушке пришлось пройти очень тяжелое испытание, сообщает телеканал «360».
«Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался. Вы сами видели. Это человек, который только вчера был в тюрьме, из которых она огромное время была в одиночной камере. Вы ее видели. Она даст фору любому», — заявила журналистам представитель МИД.
Самолет «Аэрофлота» рейса SU-111 Майами — Москва с Марией Бутиной на борту должен был приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в 12:15 мск, но прилетел раньше, чем ожидалось. Девушку встречал ее отец Валерий Бутин накануне прилетевший из Барнаула. У выхода из аэропорта россиянку ожидали около 50 журналистов. Перед возвращением на родину Бутина заявила, что главным для нее приоритетом является возвращение к семье.
Марию Бутину арестовали в США 15 июля 2018 года, когда она собиралась направиться из Вашингтона в штат Южная Дакота к своему другу. Ранее, 26 апреля того же года, американский суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы, признав ее виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ». Обвинение просило о снисхождении для Бутиной, учитывая, что она пошла на сделку со следствием. Минюст США начал проверку о возможных нарушениях со стороны прокуроров по делу россиянки.
25 октября американские власти выпустили Бутину из аэропорта Майами в 18:10 по местному времени (23:10 мск), куда она была доставлена из иммиграционной тюрьмы во Флориде. На борту самолета девушка дала интервью агентству RT. В ходе беседы россиянка поблагодарила всех, кто поддерживал ее. Кроме того, она заявила о своем стремлении оказаться на родной земле.
Дмитрий Кузнецов