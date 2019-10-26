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18:04 (мск), источник: ТАСС

Орешкин призвал желающих изменить жизнь страны участвовать в конкурсе «Лидеры России»

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/ — Министр экономического развития отметил, что такое решение может также изменить жизнь человека.

Источник: РИА "Новости"

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал желающих изменить жизнь страны участвовать в новом этапе конкурса «Лидеры России», заявочная кампания которого завершается в воскресенье.

Остался один день, и на самом деле в этом цикле это последняя возможность принять такое решение, решение, важное для себя, решение, которое может изменить твою жизнь.
Максим Орешкин
министр экономического развития РФ
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Говоря о будущем победителей конкурса, министр привел в пример собственное ведомство и то, как конкурс «Лидеры России» меняет министерство. «Вы знаете, у нас один заместитель министра — победитель конкурса, директор департамента по кадрам и развитию персонала тоже появился из конкурса. При этом мы с другими участниками напрямую работаем по отдельным проектам, которые в министерстве реализуются, которые влияют на жизнь нашей страны», — рассказал Орешкин.

«Поэтому, если у ребят и девушек по всей стране есть желание менять жизнь вокруг себя, менять жизнь нашей страны, то это как раз самый лучший способ воспользоваться этой возможностью и использовать те навыки и тот опыт, которые у людей уже наработаны, на реализацию еще более масштабных и крупных проектов», — заключил глава Минэкономразвития.

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