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22:35 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Грузии назвал размер ущерба от запрета на авиасообщение с Россией

ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле Россия ввела запреты на авиасообщение. Такие данные привел премьер-министр Георгий Гахария.

Источник: РИА Новости

«После того как российская сторона запретила осуществление рейсов в июле, <…> за пять месяцев бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов. Доходы от туризма на сегодня перевалили за два миллиарда, и это реальные деньги», — сказал глава правительства на встрече с жителями края Самегрело — Земо-Сванети.

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Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

Минтранс России сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. В начале сентября вице-премьер Максим Акимов говорил, что Минтранс пока не представил в правительство соответствующих предложений.

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