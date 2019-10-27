Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами

По ее словам, «весьма удивительно и даже сюрреалистично» слышать от избранного демократическим путем президента республики, которая претендует на членство в ЕС и НАТО, тыканье, хамство и фразы наподобие: «Я тебе лох какой-то».
«Мне стыдно за то, что я увидела», — резюмировала она.
Накануне Зеленский прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. По словам президента, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними.
Один из бойцов спросил у президента, встретится ли тот с участниками акции «Нет капитуляции», выступающими против «формулы Штайнмайера». Разговор прошел на повышенных тонах, глава государства потребовал от националистов не мешать разведению войск и, в частности, сказал: «Я тебе что, лох какой-то? Оружие убери».
Позже пресс-служба штаба Операции объединенных сил заявила, что оппоненты президента не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции.