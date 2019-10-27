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12:35 (мск), источник: ТАСС

В ХДС раскритиковали главу МИД ФРГ за заявления, сделанные в Анкаре

Хайко Маас во время пресс-конференции в Турции дистанцировался от инициативы министра обороны Германии по созданию международной зоны безопасности в Сирии, заявив, что подобные идеи «носят, скорее, теоретический характер».

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Представители Христианско-демократического союза (ХДС) подвергли критике главу МИД ФРГ Хайко Мааса за заявления, которые он сделал в субботу в Анкаре на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Маас во время нее дистанцировался от инициативы министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по созданию международной зоны безопасности в Сирии, заявив, что подобные идеи «носят, скорее, теоретический характер».

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Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke назвал поведение Мааса «неловким моментом для германской внешней политики». «Турция предпринимает противоречащее международному праву вторжение в Сирию, и глава МИД ФРГ наносит визит в Турцию, чтобы подтвердить, что создание международной зоны безопасности с мандатом ООН в качестве альтернативы турецкой оккупации не является хорошей идеей», — отметил Реттген.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер также высказал непонимание позиции своего коллеги по кабмину. «В действительности уже на протяжении десятилетий каждому политику ясно, что за границей не критикуют ни представителей оппозиции, ни членов собственного правительства», — написал Альтмайер в Twitter.


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В начале недели Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой создать международную зону безопасности в Сирии. В четверг она представила свое видение ситуации на встрече глав оборонных ведомств НАТО. В кабмине ФРГ, как и среди союзников по НАТО, единой позиции по этому вопросу нет. Мааса она поставила в известность о своей идее лишь по СМС.

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