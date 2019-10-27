12:35 (мск), источник: ТАСС
В ХДС раскритиковали главу МИД ФРГ за заявления, сделанные в Анкаре
Хайко Маас во время
БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Представители
Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke назвал поведение Мааса «неловким моментом для германской внешней политики». «Турция предпринимает противоречащее международному праву вторжение в Сирию, и глава МИД ФРГ наносит визит в Турцию, чтобы подтвердить, что создание международной зоны безопасности с мандатом ООН в качестве альтернативы турецкой оккупации не является хорошей идеей», — отметил Реттген.
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер также высказал непонимание позиции своего коллеги по кабмину. «В действительности уже на протяжении десятилетий каждому политику ясно, что за границей не критикуют ни представителей оппозиции, ни членов собственного правительства», — написал Альтмайер в Twitter.
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