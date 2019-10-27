Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации аль-Багдади

«Я хочу поблагодарить страны — Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Я также хочу поблагодарить сирийских курдов за поддержку, которую они смогли оказать нам в этой очень опасной миссии», — сказал Трамп.
«Россия отлично с нами поступила, они открыли (воздушное пространство — ред.), мы пролетели над территориями, которые Россия контролировала», — сказал Трамп журналистам.
Он отметил, что РФ не знала заранее о проведении США операции по ликвидации аль-Багдади, но позволила пролет над территорией Сирии.
«Они не знали, какая была миссия, но они знали, что мы пролетаем над территорией, где у них был огневой потенциал», — сказал Трамп.