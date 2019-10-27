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16:53 (мск), источник: РИА Новости

Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Источник: AP 2019
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«Я хочу поблагодарить страны — Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Я также хочу поблагодарить сирийских курдов за поддержку, которую они смогли оказать нам в этой очень опасной миссии», — сказал Трамп.

«Россия отлично с нами поступила, они открыли (воздушное пространство — ред.), мы пролетели над территориями, которые Россия контролировала», — сказал Трамп журналистам.

Он отметил, что РФ не знала заранее о проведении США операции по ликвидации аль-Багдади, но позволила пролет над территорией Сирии.

«Они не знали, какая была миссия, но они знали, что мы пролетаем над территорией, где у них был огневой потенциал», — сказал Трамп.

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