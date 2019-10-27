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17:31 (мск), источник: ТАСС

Минобороны России не располагает информацией о ликвидации американцами главаря ИГ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ не располагает достоверной информацией о ликвидации американцами главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади и сомневается в реальности этой операции. Об этом заявил журналистам в воскресенье официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации “Идлиб” операции по очередному “уничтожению” бывшего лидера ИГИЛ (прежнее название “Исламского государства” — прим. ТАСС) Абу Бакра аль-Багдади», — заявил Конашенков.

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По его словам, нарастание числа тех, кто заявляет об участии в ликвидации аль-Багдади и распространяет противоречивые подробности операции, вызывает сомнения в реальности самой операции и ее успехе.

В ведомстве также сообщили, что в последние дни не фиксировали авиаударов США или возглавляемой ими коалиции в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии, а также не знают ни о каком содействии пролету авиации США в провинцию Идлиб в ходе этой операции.

При этом в министерстве отметили, что сообщение о ликвидации аль-Багдади не окажет никакого оперативного воздействия на обстановку в Сирии.

«С момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная “смерть” Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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