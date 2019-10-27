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17:55 (мск), источник: Известия

Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Израиль будет рассматривать просьбы российских граждан о предоставлении политического убежища по ускоренной процедуре.

Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщили в управлении по делам регистрации населения и иммиграции.

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«В последние годы мы наблюдаем такой феномен, как “туризм беженцев”. Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезде просят убежища с целью получить законное право на работу, пока рассматривается их запрос. Этот феномен создал большую нагрузку на систему в целом и на отделение, занимающееся рассмотрением вопросов предоставления убежища, в частности, что приводит к удлинению процесса рассмотрения таких просьб», — цитирует заявление «РИА Новости».

В связи с этой ситуацией было принято решение о рассмотрении подобных просьб по ускоренной процедуре для граждан России.

21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.

Местные чиновники объясняли это тем, что граждане РФ стали гораздо чаще приезжать в страну в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов.

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