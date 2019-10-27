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18:18 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме прокомментировали планы США выйти из Договора по открытому небу

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выходом из Договора по открытому небу пытается ограничить другим странам возможность для пролета над своей территорией, вероятнее всего, это в большей степени касается Китая, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Источник: Reuters

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. По данным газеты, окончательное решение пока не принято. Тем не менее, по ее данным, противники договора в администрации считают, что он предоставляет России возможности собирать разведывательную информацию в США. Белый дом отказался от комментариев.

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«Думаю, что Дональд Трамп просто пытается таким образом ограничить пролет над своей территорией. Они и так имеют возможность проводить разведку над теми странами, над которыми им необходимо. Давайте говорить честно, космическая группировка американских спутников гораздо больше, чем наша. Весь мир пользуется GPS-навигаторами. И, в принципе, просматривается вся планета с американскими спутниками. Американцам смысла нет вообще позволять другим странам (летать — ред.) над своей территорией», — сказал Шерин.

Депутат пояснил, что договор по открытому небу предоставлял равные возможности членам этого соглашения на пролет определенного количества часов над территорией другого государства. Поэтому этот договор позволял и американским самолетам летать над территорией РФ беспрепятственно для того, чтобы в реальном времени убеждаться, что Россия не готовит каких-то враждебных действий, испытаний или маневров, противоречащих взятым обязательствам.


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Также он отметил, что в настоящее время в мире появляются новые державы — Китай, Япония и Индия.

«Я думаю, что когда американцы выходят из таких договоров, тут не надо видеть только российский след… Есть Китай, Индия. Я думаю, все, что сейчас делает Трамп — и экономические соревнования, и военные все его пересмотры, — это Китай, на самом деле», — сказал депутат.

«А нам надо заняться сейчас своей экономикой, пока американцы с Китаем будут как с Советским Союзом (заняты соперничеством друг с другом)», — добавил парламентарий.

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